Primul hram al Altarului de vară de la Mănăstirea Brusturi, celebrat alături de veteranii de război

Primul hram al Altarului de vară al Mănăstirii Brusturi, județul Neamț, a fost celebrat joi, cu ocazia praznicului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, în prezența reprezentanților Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) – filialele Neamț și Suceava.

Sărbătoarea a început cu oficierea Sfintei Liturghii în noul Altar, eveniment la care credincioșii din zonă și reprezentanții veteranilor de război au participat cu evlavie.

În cadrul slujbei, a fost intonat un polihroniu pentru Arhimandritul Siluan Antoci, fostul stareț al mănăstirii, cu ocazia zilei sale de naștere.

Acesta a primit din partea Părintelui Sofian Munteanu, noul stareț al Mănăstirii, o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, oferită în semn de prețuire pentru întreaga sa lucrare duhovnicească și pentru contribuția esențială la ctitorirea și sfințirea Altarului de vară.

Eroii nu se uită

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită Slujba Parastasului, în memoria eroilor români căzuți în zonă.

De asemenea, au fost pomeniți și militarii care și-au pierdut viața în diferitele teatre de operațiuni ale Armatei Române în perioada recentă.

În acest context, Asociațiile Veteranilor de Război din cele două județe l-au distins pe Arhimandritul Siluan Antoci cu diplome de merit pentru implicarea în cinstirea memoriei eroilor neamului.

Foto credit: Doxologia

