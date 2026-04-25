Caravana ASCOR pornește la drum și în 2026: Prietenia care te salvează

Caravana ASCOR pornește la drum și în 2026, tema ediției din acest an fiind: „Prietenia care te salvează!”.

Cei 50 de voluntari ai Caravanei vor vizita 45 de parohii din județele Iași, Botoșani și Neamț, unde vor susține ateliere catehetice.

Pentru înscrierea ca voluntar, tinerii trebuie să completeze un formular, să participe la un interviu și apoi să ia parte la sesiunile de formare.

Anul acesta, Caravana ASCOR se va desfășura în perioada 4 iulie – 6 septembrie.

O inițiativă dedicată tinerilor

Proiectul Caravana ASCOR, ajuns la cea de-a șasea ediție, este un proiect catehetic și educațional organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR)- filiala Iași, alături de alte filiale din țară.

Ediția din 2025 a fost prima care s-a desfășurat la nivel național.

Obiectivul principal al demersului este de a aduce învățătura creștină și valorile ortodoxe mai aproape de tinerii din mediul rural, în special din satele din Arhiepiscopia Iașilor și nu numai.

În cadrul Caravanei, studenți voluntari din cadrul multor facultăți, desfășoară ateliere biblice, activități interactive și discuții tematice cu tineri cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani.

Foto credit: ASCOR Iași / Arhivă

