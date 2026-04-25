Aproape 1.300 de persoane au vizitat Coiful de la Coțofenești și brățările dacice la MNIR

Aproape 1.300 de persoane au vizitat Muzeul Național de Istorie a Românei (MNIR), de miercuri până vineri, pentru a vedea Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări de aur dacice recuperate după furtul de anul trecut de la Muzeul Drents din Țările de Jos.

Potrivit Agerpres, reprezentanții muzeului estimează că numărul vizitatorilor va crește sâmbătă și duminică.

Cele trei obiecte de patrimoniu au sosit marți în România și pot fi admirate la MNIR până pe 3 mai.

Directorul MNIR, Cornel Ilie, a dat asigurări că artefactele recuperate sunt cele originale. Coiful de la Coțofenești a suferit mici „deteriorări”, care sunt „perfect controlabile” de către specialiști.

Reprezentanții MNIR au anunțat, ulterior, că această piesă va fi supusă unei serii de investigații de specialitate, menite să stabilească etapele necesare readucerii sale la forma inițială.

Pe 2 aprilie, Ministrul Afacerilor Externe (MAE) Oana Țoiu a anunțat recuperarea Coifului de la Coțofenești și a două brățări de aur din tezaurul dacic furat în 2025 din Muzeul Drents din Assen, Țările de Jos.

În septembrie 2025, Ministerul Culturii a anunțat că a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate din Muzeul Drents.

Foto credit: Muzeul Național de Istorie a României / Facebook

