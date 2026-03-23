IPS Calinic a binecuvântat noul sediu al Poliției Municipiului Pitești

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a binecuvântat vineri noul sediu al Poliției Municipiului Pitești.

La eveniment au participat secretarul de stat Bogdan Despescu, reprezentanți ai Băncii Mondiale și autorități locale: primarul municipiului, Cristian Gentea, prefectul județului, Ioana Făcăleață și președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a spus: „S-a construit acest sediu al Poliției Municipale într-un stil foarte aparte, ultramodern, am putea spune. Este extraordinar și bine amplasat și cu lumină multă, cu spații generoase. E o mare bucurie pentru Poliția din Pitești și pentru noi, pentru acest oraș”.

Clădirea a fost realizată cu fonduri de la Guvernul României și de la Banca Mondială. Imobilul are două etaje și o amprentă la sol de 989,52 metri pătrați, iar în incintă a fost amenajată o parcare cu 44 de locuri.

Secretarul de stat Bogdan Despescu a subliniat necesitatea desfășurării activității polițienești în spații adecvate.

„În caz de cutremure, inundații sau alte situații de criză, toată atenția și resursele statului se îndreaptă spre salvare de vieți, spre protecția bunurilor, iar pentru a ajunge la acest deziderat este nevoie ca salvatorii statului, indiferent că vorbim de polițiști, pompieri sau jandarmi, să fie bine echipați, să își desfășoare activitatea în clădiri sigure și cu o dotare corespunzătoare”.

La parterul clădirii au fost amenajate spații destinate activităților cu publicul, zone administrative, o sală de ședințe, sală de sport, sală de mese, bucătărie, vestiare și un spațiu de relaxare, însumând aproximativ 993 de metri pătrați.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe