IPS Atanasie, de Ziua Internațională a Tineretului Ortodox: Tinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ci prezentul ei viu

„Tinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ci prezentul ei viu”, a subliniat luni Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în mesajul de Ziua Internațională a Tineretului Ortodox.

Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat recunoștința față de tinerii ortodocși, în special față de cei aflați în afara granițelor țării.

Tinerii din diaspora trăiesc o realitate complexă: „Pentru mulți dintre ei, drumul diasporei începe devreme: școli noi, prietenii fragile, întrebări nerostite, dorul de casă”.

„Ei sunt generația care învață să trăiască între limbi, culturi și ritmuri diferite, dar care caută, poate mai mult ca oricând, un sens care să nu se piardă”, a spus Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Biserica și tinerii

În acest parcurs, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a evidențiat că Biserica devine pentru tineri un adevărat loc al apartenenței.

„Biserica devine adesea locul unde inima se adună laolaltă, unde nu ești străin, unde numele tău e rostit cu drag și bucuria ta e împărtășită cu adevărat”.

În Biserică își găsesc pacea în Hristos și sensul autentic al vieții: „Tinerii nu caută formule gata făcute, ci autenticitate. Nu discursuri înalte, ci mărturii vii. Ei vor să știe că Hristos nu este departe de viața lor concretă, ci prezent în alegerile, luptele și speranțele lor zilnice”.

Tinerii, punte vie între generații

Totodată, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a explicat rolul tinerilor din diaspora.

„În diaspora, tinerii sunt adesea o punte vie între generații: între părinții care au purtat dorul plecării și copiii care cresc deja într-o altă lume”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Ei pot deveni traducători ai credinței, nu doar în cuvinte, ci în gesturi, cântare, slujire, voluntariat și mai cu seamă prietenie”.

Ziua Internațională a Tineretului Ortodox este celebrată anual în data de 2 februarie. Sărbătoarea a fost instituită în anul 1992.

