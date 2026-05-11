IPS Atanasie a aniversat un an de slujire ca Arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a aniversat duminică un an de slujire ca Arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord, printr-o serie de manifestări liturgice și duhovnicești organizate la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Enfield.

Programul aniversar a debutat vineri cu oficierea Paraclisului Sfântului Efrem cel Nou și a continuat în zilele de sâmbătă cu Vecernia Mare și duminică la Sfânta Liturghie.

Evenimentul a inclus întâlniri duhovnicești dedicate credincioșilor români din diaspora. Invitații speciali au fost părintele Iustin Miron de la Mănăstirea Nicula și părintele Pimen Vlad de la Sfântul Munte Athos.

Hristos, izvorul apei celei vii

În predica din Duminica Samarinencei, Înaltpreasfinția Sa a subliniat pregătirea duhovnicească pentru sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt și despre descoperirea lui Hristos ca „apa cea vie”.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a explicat că întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă reprezintă „o schimbare din interior, pentru a ne pregăti pentru Împărăția Cerurilor”.

„Mântuitorul se folosește de setea omenească pentru a descoperi că există și o apă care potolește setea sufletului – apa harului și a Duhului”.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat că dialogul dintre Hristos și samarineancă descoperă trecerea „de la apa pământească la apa cea vie” și pregătește înțelegerea Bisericii ca „templu al Duhului Sfânt”.

„Femeia samarineancă devine o mărturisitoare, lăsând găleata lumii acesteia pentru a-L binevesti pe Hristos”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Mesaje aniversare

La finalul Sfintei Liturghii, clericii de la Catedrala Arhiepiscopală i-au adresat ierarhului mesaje de felicitare pentru activitatea desfășurată în primul an de păstorire a eparhiei.

Părintele Constantin Popescu, vicar administrativ eparhial, a evidențiat intensificarea activității pastorale și misionare, dezvoltarea comunităților parohiale și consolidarea vieții eparhiale în Regatul Unit.

La eveniment a fost prezentă și Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care a transmis un mesaj de apreciere și a amintit de participarea sa la ceremonia de întronizare de anul trecut.

Cu prilejul aniversării, Catedrala Arhiepiscopală a primit în dar o copie a icoanei Maicii Domnului „Panaghia Kykkotissa”, una dintre cele mai cinstite icoane din Cipru, păstrată la Mănăstirea Kykkos, oferită de Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Belfast.

Întronizarea Arhiepiscopului Atanasie a avut loc în data de 10 mai 2025, slujba fiind oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale.

