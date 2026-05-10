IPS Atanasie a împlinit un an de la întronizarea ca Arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a împlinit duminică un an de la întronizarea ca primul Arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord, eparhie recent înființată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pastorale ale numeroșilor români din Regatul Unit.

Momentul este marcat la Londra printr-o serie de manifestări cultural-liturgice care îi aduc pe românii din Capitala Regatului împreună, alături de ierarhul lor.

Ierarhul s-a născut în 17 ianuarie 1982 la Chișinău, Republica Moldova, fiind primul din cei doi fii ai lui Eugen și Ala Rusnac. Din data de 12 octombrie 2010 deține cetățenia română.

Între anii 2000-2005, a studiat la Institutul Național de Științe Aplicate din Lyon, Franța, unde a obținut diploma de Inginer cu grad de Master în specialitatea Telecomunicații și Rețele, precum și atestatul de Studii Europene.

În perioada 2004–2005, a urmat un stagiu de specializare în domeniul IT, tot la Lyon, iar în perioada 2006-2010 a urmat cursurile Institutului Ortodox „Saint-Serge” de la Paris.

A primit tunderea în monahism în 2011, la Mănăstirea Bivongi primind numele de Atanasie și devenind ieromonah al așezământului, după ce primise deja hirotonia în 2009, pe seama paraclisului Centrului Eparhial și a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Roma. Tot în 2011 a primit rangul de protosinghel, iar în 2013 de arhimandrit.

În perioada 2011-2018, a fost vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În data de 1 mai 2018, a fost hirotonit Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura de Bogdania.

În de 25 octombrie 2024, a fost ales arhiepiscop al noii eparhii ortodoxă române a Marii Britanii și Irlandei de Nord, fiind întronizat în data de 10 mai 2025 la Londra.

Biografia integrală poate fi consultată pe site-ul eparhial.

