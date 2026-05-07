Moment istoric: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord marchează un an de la întronizarea IPS Atanasie

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord marchează un an de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, printr-un program liturgic, organizat la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Enfield, Londra.

Evenimentele vor începe vineri, de la ora 18:00, cu oficierea slujbei Paraclisului Sfântului Efrem cel Nou, ale cărui moaște se află în Catedrala Arhiepiscopală.

Sâmbătă, de la ora 17:00, va fi săvârșită Vecernia Mare, care va fi urmată de o întâlnire duhovnicească alături de părintele Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula.

Duminică, începând cu ora 09:30, IPS Atanasie va oficia Sfânta Liturghie, punctul central al manifestărilor.

Programul se va încheia duminică seara, de la 18:00, cu o conferință pe teme duhovnicești, susținută de părintele Pimen Vlad, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos.

Un an de activitate

IPS Atanasie a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord în data de 10 mai 2025.

Arhiepiscopul Atanasie a fost ales în data de 25 octombrie 2024.

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Episcopia Irlandei și Islandei au fost înființate în 29 februarie 2024 și fac parte din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

