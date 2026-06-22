IPS Atanasie despre Sfinții Athoniți: Au înțeles că adevărata bogăție a omului este prezența lui Dumnezeu în inimă

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a subliniat duminică rolul Sfinților Athoniți în viața Bisericii, care „au înțeles că adevărata bogăție a omului este prezența lui Dumnezeu în inimă”.

Arhiepiscopul Atanasie a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Crawley, Marea Britanie. Înaltpreasfinția Sa a explicat că una dintre principalele învățături ale pericopei evanghelice este necesitatea alegerii între valorile duhovnicești și preocupările exclusiv materiale.

„Nu putem să fim slujitorii lui Dumnezeu și în același timp să fim și slujitorii mamonei. Mamona este un cuvânt aramaic care înseamnă bogăție, profit, lăcomie. Un creștin care stă cu adevărat în fața lui Dumnezeu, ca în fața unui împărat, nu poate să slujească în același timp lui Hristos, dar și averii”.

Dumnezeu să fie miezul viețuirii noastre

Ierarhul a subliniat că grijile excesive și căutarea bunurilor materiale răstoarnă ordinea firească a priorităților creștine.

„Cei care au puțină credință inversează mereu ordinea valorilor și a priorităților din această viață, punând grijile acestei vieți înaintea credinței adevărate în Dumnezeu. Viața și trupul țin de a fi, iar hrana și bunurile țin de a avea – Cel ce este ne cheamă să fim cu adevărat după chipul și asemănarea Sa”.

„În viața noastră trebuie mereu să stăpânească Dumnezeu, El să fie miezul viețuirii noastre și să călăuzească ființa noastră și doar așa petrecerea în această lume va avea sens și rost mântuitor”.

Au devenit păstori ai luminii

Referindu-se la viețile Sfinților Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Petroniu Prodromitul și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, Arhiepiscopul Atanasie a arătat că ei reprezintă exemple vii ale lepădării de grijile lumii și ale căutării Împărăției lui Dumnezeu.

„În liniștea Athosului, prin rugăciune, smerenie și răbdare, au devenit purtători ai luminii Duhului Sfânt și părinți duhovnicești pentru mii de suflete care au găsit în ei mângâiere, discernământ și cale spre Dumnezeu”.

„Să nu pierdem niciodată nădejdea, căci acolo unde forțele noastre se termină, mereu ne așteaptă Hristos, într-o tainică îmbrățișare a dragostei care vindecă!”, i-a îndemnat la final Înaltpreasfinția Sa pe credincioși.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Marian Efimov a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru binecuvântarea adusă comunității românești din Crawley.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord