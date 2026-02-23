IPS Atanasie, la începutul Postului Mare: Cel ce înțelege taina iertării, înțelege că Domnul a venit să șteargă păcatul lumii

„Cel ce înțelege taina iertării, înțelege că Domnul a venit să șteargă păcatul acestei lumi”, a explicat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în mesajul de la începutul Postului Sfintelor Paști.

Pornind de la cunoscuta cântare liturgică „Ușile pocăinței”, specifică perioadei Triodului, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că pocăința și iertarea sunt temele centrale specifice Postului Mare.

„Pocăința este momentul întâlnirii, mereu autentice, între om și Ziditorul său, este momentul revenirii mereu în sine, acea clipă atât de bineplăcută Domnului, clipa îmbrățișării de neuitat între Tatăl cel mult milostiv și fiul cel risipitor, al cărui chip îl purtăm”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

„Mare e taina pocăinței, căci începe de la iertare, pe care atât de greu o dăm în ziua de astăzi și mai puțin de atât o căutăm. De aici începe taina îmbrățișării crucii care ni se face izvor de viață și de har”.

Iertarea este taina postului

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a pus un accent deosebit pe taina iertării, considerată temelia vieții creștine.

„Un creștin adevărat iartă cu toată inima, fără să pună condiții, fără să ceară justificări și îndreptățiri. Îl vedem pe Dumnezeu cum S-a coborât la noi ca, prin iertare, să ne înalțe”.

„Toată relația noastră cu Domnul stă în iertare”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa, subliniind că „cel care oferă iertare se aseamănă lui Dumnezeu, căci aduce înviere în sufletul celui iertat” și „îl învie pe aproapele său din angoasa deznădejdii”.

Totodată, iertarea izvorăște din puterea fiecăruia de a iubi: „În măsura în care iubești, în egală măsură și ierți. Dumnezeu a venit și vine ca să-l ierte pe om – iată taina mântuirii”.

Dragostea creștină nu rămâne la nivel declarativ sau afectiv, ci se verifică în mod concret în capacitatea de a ierta. Acolo unde lipsește, dragostea rămâne fragilă, condiționată sau incompletă. În schimb, când este dăruită din inimă arată maturitate duhovnicească și asumarea Evangheliei în viața de zi cu zi.

Calea spre Înviere

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a evidențiat că drumul postului este inseparabil de asumarea Crucii: „să învățăm că doar îmbrățișând Crucea, vom putea ajunge la limanul postului”.

Pentru a ajunge la Dumnezeu, calea spre El este „adeseori strâmtă, spinoasă, o cale aspră – a înfrânării de la plăceri, a postirii şi a răbdării suferințelor pentru Hristos, pe care trebuie să-L iubim din toată inima noastră, din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru și din toată puterea noastră (Mc. 12, 30)”.

Înaltpreasfinția Sa a amintit și cele trei virtuți care structurează urcușul duhovnicesc al Postului: „mila față de cei aflați în suferință, rugăciunea și înfrânarea”. Postirea devine mai mult decât o simplă nevoință alimentară, fiind o mărturisire că Îl iubim „mai mult pe Dăruitorul darurilor decât darurile în sine”.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a încheiat cu un îndemn: „Pare anevoioasă calea, dar zorii Învierii strălucesc deja în depărtare. Să pornim curajoși la drum, căci din moarte la viață şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință!”.

