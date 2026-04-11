IPS Atanasie, în Pastorala de Paști: Învierea nu este doar o mângâiere pentru suflet, ci însăși viața cea adevărată

„Învierea nu este doar o mângâiere pentru suflet, nu este doar un gând frumos care ne liniștește pentru o clipă, ci este însuși viața cea adevărată”, subliniază Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Pastorala de Paști din acest an.

În mesajul său, IPS Atanasie afirmă că Învierea transformă și dă sens celor ce păreau stricăcioase și pierdute în istorie.

„În Hristos, timpul creației și timpul mântuirii se îmbrățișează tainic. Ciclul naturii, cu alternanța vieții și a morții, și istoria omului, marcată de cădere și așteptare, sunt asumate și unite în Persoana Cuvântului întrupat. Prin Înviere, ceea ce era supus stricăciunii primește deschidere spre nestricăciune, iar ceea ce părea pierdut în istorie își descoperă sensul în iconomia mântuirii”.

„De acum înainte, timpul nu mai este doar măsura trecerii (fie și relativă), ci devine spațiu al lucrării harului”, a explicat IPS Atanasie.

Taina vieții

Ierarhul a explicat că în lumina Învierii lui Hristos, „chiar și ceea ce doare atât de mult, adânca suferință, capătă un rost mântuitor. De acum înainte, istoria omenirii nu mai este un drum care se închide în neființă, ci o cale care se deschide spre Împărăție, spre viața cea veșnică”.

Potrivit Înaltpreasfinției Sale, taina vieții este reprezentată de părăsirea mormântului păcatelor, pentru a-L lăsa pe Hristos să intre acolo.

„În fiecare dintre noi există un mormânt – un loc al inimii unde s-au adunat răni nespuse, umbrele căderilor noastre și dureri purtate în tăcere.”

„Taina vieții este să-L lăsăm pe Hristos să ne scoată din mormântul nostru lăuntric, precum a făcut-o cu Lazăr (cf. Ioan 11) – un schimb care ne copleșește: omul își părăsește mormântul tocmai ca Domnul să-i ia locul – iar din adâncul acelui mormânt începe să strălucească lumina Învierii”, a precizat Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Familia de azi are nevoie de credință și statornicie

Pornind de la exemplul mironosițelor, IPS Atanasie a afirmat că aceeași credință și statornicie se cere și în zilele noastre în familia creștină.

„Aceeași tărie a credinței și aceeași statornicie a iubirii se cer și astăzi în familia creștină. Într-o lume în care legăturile slăbesc și frica încearcă să se strecoare în inimă, bunica iubitoare, mama creștină, soția credincioasă, femeia rugătoare devin, asemenea mironosițelor, purtătoare de lumină în casele lor”, a evidențiat ierarhul.

„Familia care Îl caută pe Hristos și rămâne în ascultarea Lui, chiar și în vreme de tulburare, va simți că Învierea nu este un cuvânt rostit o dată pe an, ci puterea care o ține unită. În lumina Celui viu, legătura dintre soți se curăţeşte, răbdarea se adâncește, iar credința se transmite firesc din inimă în inimă”.

„Acolo unde Hristos este mărturisit și trăit, viața de familie nu se sprijină doar pe puterile omenești, ci pe harul care înnoiește, sfințește și toate le întărește”, a mai transmis Arhiepiscopul Atanasie.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

