Comunitatea românească din Coventry și-a sărbătorit hramul alături de IPS Atanasie

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia românească „Sfânta Veronica și Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Coventry, cu ocazia hramului comunității.

În cuvântul rostit cu această ocazie, IPS Atanasie a vorbit despre sensurile profunde ale pericopei evanghelice despre vindecarea slăbănogului de la Vitezda, evidențiind faptul că pe lângă tămăduirea trupească, este vorba despre o adâncă vindecare sufletească.

Ierarhul a subliniat că adevărata vindecare vine din întâlnirea personală cu Hristos.

Sfântul Irodion tămăduitorul

În continuare, a fost evocată viața Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, ocrotitorul comunității românești din Coventry.

Ierarhul a făcut o paralelă între Sfântul Irodion și scăldătoarea de la Vitezda, arătând că starețul de la Lainici era căutat pentru vindecare și alinare sufletească.

La Sfânta Liturghie a fost prezentă și Excelența Sa, Mihaela Savu, Consul General al României la Birmingham, care a vorbit despre conlucrarea dintre autoritățile statului român și Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii, Ionuț Daniel Apostolache a fost hirotonit diacon.

