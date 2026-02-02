IPS Andrei spune că în perioada Triodului suntem îndemnați la pocăință și îndreptarea vieții

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vorbit duminică la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, despre intrarea în perioada Triodului, un timp în care suntem îndemnați la pocăință și îndreptarea vieții.

În această perioadă suntem chemați la smerenie și pocăință, luându-l ca exemplu pe vameșul din pericopa evanghelică citită în Duminica Vameșului și Fariseului, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

„Astăzi, la strană, s-a deschis o carte mare, numită Triodul, și zece săptămâni până la Paști cântăreții noștri vor rosti cântări din ea. De aceea, toată perioada aceasta se numește perioada Triodului și, în fiecare duminică din această perioadă, se citește câte o Evanghelie care ne îndeamnă la îndreptarea vieții, la o pocăință sinceră, la apropierea de Dumnezeu”.

„Așa face și Evanghelia de astăzi, a Vameșului și a Fariseului. Unul dintre ei, fariseul, era mândru, iar vameșul era smerit”, a subliniat Mitropolitul Clujului.

Două atitudini opuse

Înaltpreasfinția Sa a mai spus că, așa cum ne arată Mântuitorul Hristos, mândria este cel mai mare păcat.

„Domnul Iisus Hristos, fiind pedagogul absolut, ne-a dat două exemple: unul de mândrie și unul de smerenie. Le-a pus unul lângă celălalt, pentru ca mândria, în comparație cu smerenia vameșului, să arate oribil”.

„Bietul vameș nu cuteza să-și ridice capul către cer: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului; fariseul zicea: Mulțumescu-Ți, Doamne, că nu sunt ca ceilalți; eu sunt un om credincios, postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Așadar, mândria este cea mai mare patimă, iar smerenia este cea mai mare virtute”, a mai afirmat IPS Andrei.

Mitropolitul Clujului i-a îndemnat pe credincioși să ia exemplul vameșului și să se smerească, folosindu-se de Sfânta Spovedanie.

„Acum, când începe perioada Triodului, Sfânta Biserică lucrul acesta ne învață: că tare ar trebui să-l luăm ca exemplu pe vameș, care și-a dat seama că e un păcătos și dorea să se îndrepte. Noi, în cele zece săptămâni câte mai sunt până la Paști, să ne dorim să facem un pas mai aproape de Dumnezeu, să ne rugăm mai mult, să fim milostivi, să ne spovedim bine, să postim și să ne îndreptăm viața noastră”, a concluzionat ierarhul.

