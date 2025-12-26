IPS Andrei ne îndeamnă, în Pastorala de Crăciun, la mărturisirea credinței

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, ne îndeamnă, în Pastorala de Crăciun de anul acesta, să folosim libertatea pentru a mărturisi credința, luându-i ca exemplu pe Sfinții Mărturisitori din toate timpurile.

În acest sens, IPS Andrei a oferit câteva exemple de mucenici și mărturisitori, care ne pot folosi drept modele.

Mitropolitul l-a evocat pe Sfântul Ioan Valahul, cel care a preferat să moară, decât să cadă în păcatul homosexualității și al desfrânării.

„Mă opresc la tânărul, credinciosul și frumosul Ioan Valahul. Mihnea al III-lea, Domnitorul Țării Românești, a fost biruit de Mahomed al IV-lea pe la anul 1659. Din Țara Românească au fost luați foarte mulți prizonieri, printre care și Ioan Valahul care avea în jur de cincisprezece ani. Pe cale înspre Istanbul un soldat turc, cu gând nefiresc, a vrut să profite de el. Ioan s-a împotrivit și iscându-se între ei luptă, l-a lovit pe turc și l-a omorât”.

„A fost dus la Istanbul și dat femeii soldatului. Rob fiind, cu statura lui atletică, a stârnit în sufletul femeii gânduri păcătoase. Neacceptând nici păcatul desfrânării, femeia l-a dat pe mâna justiției și a fost spânzurat pe 12 mai 1662. Murea pentru că n-a acceptat nici homosexualitatea și nici desfrânarea. Lucru greu de înțeles în lumea noastră libertină”, a transmis ierarhul.

În România s-a murit pentru Hristos

În continuare, Mitropolitul Andrei a amintit de exemplul celor 16 mărturisitori români canonizați anul trecut de către Biserica Ortodoxă Română, insistând pe viața Sfântului Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

„A fost închis la Gherla, apoi la Aiud, supus unui regim de detenție inuman și moare la 8 martie 1961, fiind îngropat pe Râpa Robilor. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, închis în același timp, ne spune că mărturisirea lui Liviu Galaction Munteanu a fost una de excepție. Vedem ce preț mare, prețul vieții, s-a dat pentru ora de religie și astăzi n-o prețuim suficient”, a menționat Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a avut un cuvânt și pentru părintele Florea Mureșan, protopopul Clujului și pentru părintele Aurel Munteanu de la Huedin.

Să devenim și noi mărturisitori ai lui Hristos

Mitropolitul Clujului a explicat că astăzi nu ni se cere martiriul ca pe vremea acestor sfinți, ci lucruri mult mai simple, cum ar fi prezența la Sfânta Liturghie duminica sau prețuirea orei de religie.

„Și-L mai mărturisim pe Hristos printr-o viață spirituală normală, prin participarea la Sfânta Liturghie. Canonul 80 de la Sinodul VI Ecumenic spune: cine lipsește mai mult de trei duminici de la Liturghie, dacă-i cleric să se caterisească, iar dacă-i mirean să se oprească de la Sfânta Împărtășanie”.

„Ce să mai comentăm? Marea majoritate a românilor s-au declarat ca aparținând unei confesiuni, dar duminica la biserică participă cam 10%. Ori dacă ne punem problema mărturisirii lui Hristos, trebuie să mergem duminica la biserică”.

„În România, dăm slavă lui Dumnezeu că acum ne putem desfășura liber viața spirituală. Că putem merge la biserică, că ora de religie o pot face toți copiii, că-i putem educa așa cum ne spune conștiința. Este adevărat că și lumea secularizată își spune cuvântul ei, dar noi fiind mărturisitori ai lui Hristos, avem marea șansă de a face misiune creștină”, a conchis IPS Andrei.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Arhiva

