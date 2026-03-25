IPS Andrei la Denia Canonului Mare: Pocăința completă se sfârșește cu o bună spovedanie

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a spus luni, la Denia Canonului Mare că pocăința se sfârșește prin spovedanie.

IPS Andrei a oficiat Denia Canonului Mare la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde a vorbit despre puterea pocăinței.

În cuvântul său, Mitropolitul Clujului a spus că Denia Canonului cel Mare este unul dintre cele mai puternice îndemnuri la pocăință.

„Acest Canon de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul ne ajută să medităm la toate fărădelegile pe care le-am făcut, să ne pară rău și să dorim să devenim mai buni. Pocăința completă se sfârșește, întotdeauna, cu o bună spovedanie. Iată la ce vă provoc, dragi frați și surori”, a spus IPS Andrei.

La final, ierarhul i-a îndemnat pe numeroșii credincioși prezenți să se spovedească, în zilele rămase până la Sfintele Paști.

Foto credit: Mitropolia Clujului

