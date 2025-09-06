Ipopsifierea episcopului vicar ales al Arhiepiscopiei Clujului: Răspund cu smerenie și frică de Dumnezeu

Ipopsifierea Arhimandritului Samuel Cristea, Episcop vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a avut loc sâmbătă seară la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Slujba de chemare la arhierie (ipopsifierea) a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopii Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Visarion al Tulcii, Benedict al Sălajului, Macarie al Europei de Nord, Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și cu Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

După rostirea solemnă a chemării la arhierie, Părintele Samuel Cristea a răspuns: „Iată, răspund cu smerenie și frică de Dumnezeu acestei chemări și primesc cu supunere și bucurie sfânta și greaua sarcină a arhieriei”.

Prorocul Samuel

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a evocat la finalul slujbei chemarea la propovăduire a Prorocului Samuel, când acesta a fost strigat de Dumnezeu pe nume de mai multe ori.

„De câte două ori i-a spus pe nume, asta înseamnă că Dumnezeu avea o legătură deosebită cu prorocul, o intimitate, o apropiere. Când Dumnezeu îi spune omului pe nume, înseamnă că îl prețuiește pe omul respectiv”.

„Ce minunat ar fi să învățăm să îi prețuim și noi pe oameni! Să înțelegem că cel din jurul nostru nu este un număr, nu este cineva care nu contează! Înaintea lui Dumnezeu toți suntem importanți, Dumnezeu ne știe pe fiecare, ne știe încă înainte de a veni noi pe acest pământ. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, amintirea noastră nu se șterge niciodată”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa a evidențiat perseverența cu care Dumnezeu l-a strigat de atâtea ori pe Samuel până acesta a priceput cine îl strigă cu adevărat.

„De la Prorocul Samuel, mai precis de la felul cum Dumnezeu s-a purtat cu Prorocul Samuel, putem învăța să nu ne dăm bătuți una cu două, să îndrăznim, să știm că mai este loc de lucrare, să nu ne scuzăm să spunem că am făcut suficient, destul, ci să avem încredere că, până la ultima suflare, un om, sau eu, mă pot schimba, pot să fiu mai bun, pot să fiu mai luminos”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Hirotonia în arhiereu a Arhimandritului Samuel va fi oficiată duminică la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Arhimandritul Samuel Cristea, în data de 2 iulie 2025, în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

