Mitropolitul Laurențiu: Biserica lui Hristos este laboratorul sfinţeniei

„Biserica lui Hristos este laboratorul sfinţeniei şi tot ea este cea care recunoaşte pe cei pe care Dumnezeu i-a ales şi i-a rânduit în ceata Sfinţilor Săi, pentru viaţa lor virtuoasă şi totală dăruit lui Hristos”, a spus duminică Mitropolitul Laurențiu al Ardealului în Parohia „Sf. Ioan Botezătorul și Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Sibiu.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că omul poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, Cel care l-a creat, prin conlucrarea cu Duhul Sfânt, pe care l-am primit la Cincizecime.

„Primii care au început lista sfinţilor Bisericii au fost Sfinţii Apostoli care L-au urmat pe Hristos şi au vestit Evanghelia Lui până la marginile lumii, cu preţul vieţii lor. Acestora li s-au adăugat mucenicii care L-au mărturisit pe Hristos, Mântuitorul lumii, şi şi-au dat viaţa pentru El”.

„Apoi s-au adăugat toţi pustnicii, asceţii şi nevoitorii din pustiu sau din sihăstrii, ierarhi şi preoţi, împăraţi şi dregători a căror viaţă de sfinţenie şi lucrarea vieţii lor au întărit Biserica lui Hristos. Sinaxarul sfinţilor Bisericii noastre este foarte bogat, cu sfinţi din toate timpurile creştine, din toate locurile, de toate vârstele şi din toate categoriile sociale, bărbaţi şi femei”, a adăugat Mitropolitul Laurențiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a spus că lista continuă să se întregească cu noi sfinţi canonizaţi din neamul nostru şi din întreaga Ortodoxie.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu l-a hirotonit diacon pe teologul Nicolae Crăciun, iar pe preoţii Ioan Şovrea și Ioan Tătoiu i-a hirotesit iconomi stavrofori.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu