Săptămâna în imagini: 1 – 7 iunie 2026

Sărbătoarea Sfintei Treimi, ocrotitoarea centrului de presă Basilica, proclamarea canonizării Sfintelor Elisabeta și Filofteia de la Mănăstirea Pasărea și Duminica Tuturor Sfinților au fost evenimentele principale ale săptămânii 1-7 iunie 2026.

Membrii clerici ai Centrului de Presă Basilica au slujit la Catedrala Patriarhală cu ocazia sărbătorii Sfintei Treimi, 1 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Bederniță cu Icoana Preasfintei Treimi, la Hramul istoric al Mănăstirii Radu Vodă, 1 iunie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Catedrala din Arad a fost plină de credincioși în ziua hramului, 1 iunie 2026. Foto credit: Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” Arad
Preasfințitul Părinte Visarion aduce bucurie copiilor oferindu-le dulciuri, la hramul Bisericii „Sfânta Treime” din Jijila, jud. Tulcea, 1 iunie 2026. Foto credit: Gabriela Geru
Membrii Centrului de Presă au fost primiți de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei, unde le-a adresat felicitări și le-a mulțumit pentru efortul pus în slujba Bisericii, 1 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Ipodiacon ajutând la Biserica din localitatea Săcel, jud. Cluj. Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă Săcel
Ziua copilului sărbătorită la Parohia Secuieni, jud. Bacău, 1 iunie 2026. Foto credit: Facebook / Parohia Secuieni Bacău
Patriarhul Porfirie al Serbiei a oferit dulciuri copiilor, 2 iunie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta înainte de proclamarea locală a canonizării sfintei. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Procesiune cu moaștele Sfintei Elisabeta la Mănăstirea Pasărea, 4 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Spovedanie la Mănăstirea Pasărea, 5 iunie 2026. Foto credit: George Ioniță
Închinare la mormântul Sfintei Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea, 5 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Mănăstirea Pasărea în ziua proclamării locale a sfintelor recent canonizate, 5 iunie 2026. Foto credit: George Ioniță
Tatăl Sfintei Elisabeta de la Pasărea, Vasile Lazăr, se închină moaștelor fiicei sale, 5 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Patriarhul Ierusalimului s-a întâlnit cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, Washington, 5 iunie 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Holt a fost gazda unui eveniment organizat cu prilejul Zilei Copilului și al Zilei Învățătorului, 5 iunie 2026. Sursă foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Vecernia Duminicii Tuturor Sfinților oficiată la Ierusalim, 6 iunie 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Preasfințitul Damaschin Dorneanul liturghisind la o parohie din Bucovina, în Duminica Tuturor Sfinților, Vicovu de Jos, 7 iunie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Patriarhul Serbiei binecuvântează un grup de copii. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Mitropolitul Clujului binecuvântează un copil din Runcu Salvei, jud. Bistrița-Năsăud, 7 iunie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
PS Macarie alături de preoți și noii convertiți la ortodoxie, 7 iunie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a slujit la Mănăstirea Cernica, 7 iunie 2026. Foto credit: Artemie Ixari
Sfințirea bisericii din localitatea Scutaru, jud. Bacău, 7 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O fetiță se închină la icoana Tuturor Sfinților, la Mănăstirea Antim, 7 iunie 2026. Foto credit: Basilica .ro / Raluca Ene

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