Săptămâna în imagini: 1 – 7 iunie 2026

Sărbătoarea Sfintei Treimi, ocrotitoarea centrului de presă Basilica, proclamarea canonizării Sfintelor Elisabeta și Filofteia de la Mănăstirea Pasărea și Duminica Tuturor Sfinților au fost evenimentele principale ale săptămânii 1-7 iunie 2026.
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Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Almaș din județul Neamț. Ierarhul a fost întâmpinat de părinții din obște și de numeroși pelerini care au…
„Să-I cerem Domnului să ne sfințească viața, să ne dea puterea să-i urmăm pe sfinți”, a îndemnat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor. Ierarhul a sfințit biserica cu hramurile Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ioan cel…
IPS Ioachim și PS Teofil Trotușanul au sfințit duminică ansamblul parohial din satul Scutaru, dedicat eroilor care și-au jertfit viața pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial. Cei doi ierarhi au săvârșit slujba de…
Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Treime” Teiuș I din județul Alba, care a aniversat 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii comunității. Evenimentul…
„A trăi în sfințenie înseamnă a ne pune întreaga viață sub ascultarea de Dumnezeu”, a subliniat duminică Înaltpresfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Parohia Avrămești din județul Vâlcea. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că inima omului…