Hram la un schit din Harghita: Episcopul Andrei a subliniat rolul sfinților ca modele de viață creștină

Schitul de la Gura Izvorului din județul Harghita și-a sărbătorit hramul duminică. Episcopul Andrei a subliniat rolul sfinților ca modele de viață creștină.

Preasfinția Sa a explicat semnificația Duminicii Tuturor Sfinților și legătura acesteia cu sărbătoarea Rusaliilor.

„Această duminică ne arată că sfinții sunt rodirile Duhului Sfânt în Sfânta Biserică. Pogorârea Duhului Sfânt în lume are ca scop întemeierea Bisericii lui Hristos și, în același timp, sfințirea oamenilor care cred în El”, a spus ierarhul.

Episcopul Covasnei și Harghitei a arătat că sfinții reprezintă dovada vie a lucrării lui Dumnezeu în lume și a răspunsului omului la chemarea divină: „Sfinții sunt rodirea lucrării Sfântului Duh în umanitate și dovada vie că omul poate răspunde chemării lui Dumnezeu”.

„Sfinții lui Dumnezeu din ceruri nu trăiesc în izolare, ci în comuniune de iubire cu Preasfânta Treime și împreună cu noi, cei care ne rugăm și îi chemăm în ajutor. Comuniunea sfinților este cea mai luminoasă și mai sfântă manifestare a oamenilor înaintea lui Dumnezeu”.

Chemarea la a fi sfinți

Totodată, Preasfințitul Părinte Andrei a evidențiat chemare actuală a sfințeniei pentru fiecare om: „Biserica Ortodoxă este Biserica care naște sfinți prin lucrarea Preasfintei Treimi și prin harul Duhului Sfânt”.

„Sfințenia nu aparține doar trecutului, ci este chemarea fiecărui om care trăiește în rugăciune, în pocăință și în fapte de milostenie”.

„Toți sfinții ne arată iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc și ne descoperă că Duhul Sfânt este lucrător în toate veacurile și în toate neamurile. Ei se roagă neîncetat pentru noi și pentru a noastră mântuire, chemându-ne să urmăm calea credinței, a rugăciunii și a vieții sfinte”, a mai spus ierarhul.

Preasfinția Sa a amintit de rolul Bisericii în viața credincioșilor, numind-o „casa lui Dumnezeu și spital duhovnicesc pentru sufletele noastre”, locul unde omul primește vindecare prin Spovedanie și întărire prin Sfânta Împărtășanie.

La sărbătoarea așezământului monahal au participat numeroși clerici și credincioși.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei