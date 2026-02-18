Acad. Ioan – Aurel Pop: Lucrările lui Constantin Brâncuși ocupă un loc de cinste printre marile creații artistice ale lumii

„Lucrările lui Constantin Brâncuși ocupă un loc de cinste printre marile creații ale lumii”, a remarcat, miercuri, președintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop.

Operele marelui sculptor român sunt printre cele mai bine vândute creații artistice din toate timpurile, a spus, miercuri, academicianul, agenției Agerpres.

„Lucrările lui Brâncuși, în mari muzee ale lumii, din România până la Philadelphia și de la Cleveland la Veneția, sunt unele dintre cele mai apreciate și valorizate opere de artă din întreaga lume”.

„Acestea sunt, de departe, cele mai bine vândute creații ale vreunui artist român din toate timpurile și ocupă locul al patrulea în topul celor mai valoroase creații din lume, după Giacometti, Modigliani și Matisse”, a subliniat președintele Academiei.

Academicianul a evidențiat faptul că Brâncuși este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai României pe plan mondial.

„Constantin Brâncuși este unul dintre cei mai cunoscuți români pe plan mondial, încă din timpul vieții sale. Poet al formelor cioplite, Brâncuși a construit o vastă operă, de o remarcabilă complexitate tematică. După trecerea din viața aceasta, faima sa și a operelor sale nu a încetat să sporească. Chiar și după zeci de ani, lucrările sale ocupă un loc de cinste printre marile creații artistice ale lumii”, a afirmat Ioan-Aurel Pop.

Brâncuși a lăsat României minunea de la Târgu Jiu

Președintele Academiei a reiterat că Brâncuși a lăsat statului francez operele sale și nu a intenționat niciodată să le ofere statului român. În schimb, țării noastre i-a lăsat Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu.

„Artistul și-a lăsat moștenire opera lumii, prin atelierul său de la Paris, dar și României, prin minunea de la Târgu Jiu. În România, Constantin Brâncuși a fost redescoperit și recunoscut drept geniu național după 1964, atunci când a început o anumită deschidere spre valorile noastre tradiționale.”

„În consecință, ansamblul monumental de la Târgu Jiu cu monumentele cunoscute – Coloana fără sfârșit, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului – a putut fi amenajat și îngrijit, după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac. În 1990, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române”, a mai adăugat Ioan-Aurel Pop.

Academia Română organizează joi o conferință specială dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși, eveniment la care va participa și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României a scris o carte despre Brâncuși, publicată la Editura Trinitas și tradusă în șase limbi: engleză, franceză, greacă, italiană, rusă și spaniolă.

