Învierea lui Hristos, taina unității și a comuniunii: Pastorala Episcopului Andrei al Covasnei și Harghitei

„Învierea lui Hristos, pe care o mărim neîncetat, este taina unității și a comuniunii. Nu există ceva mai sfânt în cer și mai necesar pe pământ ca unitatea și comuniunea”, subliniază Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei în Pastorala de Paști.

„Sfintele Paști, sau biruința asupra morții sunt izvorul comunității și al comuniunii între Dumnezeu și oameni, între cer și pământ, între cei vii și cei morți, între cei credincioși și cei mai puțin credincioși, între cei înstăriți și cei săraci, între tineri și vârstnici, între cler și credincioși, între cârmuitori și popor.”

„Sfânta Înviere formează această punte de legătură între Dumnezeu și credincioși, pentru că minunea Învierii constituie taina iubirii desăvârșite și biruința asupra morții și a păcatului”, explică Preasfinția Sa.

În continuare, Părintele Episcop Andrei subliniază nevoia de unitate și comuniune autentică în Hristos: „Fiecare în parte și întreg neamul creștinesc avem nevoie mai mult ca oricând de unitate, de împreună-viețuire în îngăduință și iertare, de comuniune în adevăr și dreptate”.

Să facem iubirea lucrătoare în societate

„În această noapte de lumină, simțim iubirea Fiului lui Dumnezeu, apoi la fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie când ne cuminecăm cu Sfintele Taine”, afirmă ierarhul.

„Dacă am putea prelungi această stare de iubire din momentele înălțătoare izvorâte din Taina Învierii lui Hristos și de am putea-o face lucrătoare în familie și în societatea românească. Am avea atunci mai puțini dușmani, am întâlni mai puțini semeni agresivi, ar exista mai puțini bătrâni părăsiți, copii abandonați și familii destrămate.”

Să înlăturăm ce ne desparte

În virtutea faptului că viața în comuniune este dezideratul suprem al existenței, Episcopul Covasnei și Harghitei îndeamnă credincioșii: „Să folosim prilejul sărbătorii Învierii Domnului pentru a înlătura ceea ce ne separă și ne îndepărtează unii de alții”.

„Să regăsim drumul împăcării cu aceștia, să înmulțim dragostea și bunătatea, să sădim în inimile noastre acele virtuți care să arate tuturor că viața trăită în Hristos reprezintă cea mai înaltă treaptă a existenței omenești.”

Fiindcă „am dobândit iertare și mântuire prin Înviere”, nimeni nu trebuie să fie trist, nimeni să nu își piardă credința și nădejdea în mijlocul necazurilor vieții, căci Hristos Cel înviat este cu noi până la sfârșitul veacurilor. „Rămâne cu noi în veci, de vom rămâne în dragostea Lui și Îi vom păzi poruncile”, scrie Preasfințitul Părinte Andrei.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei / Alexandru Moroianu