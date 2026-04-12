Învierea Domnului ne cheamă la solidaritate și unitate fraternă cu cei aflați în suferință, a îndemnat PS Veniamin

„Sărbătoarea Învierii Domnului ne cheamă și în anul 2026 la solidaritate și unitate fraternă cu cei aflați în suferință și cu cei departe de locurile natale”, i-a îndemnat Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, pe credincioși în Pastorala de Paști.

Preasfinția Sa a evidențiat că Învierea Domnului este temelia credinței și a vieții creștine: „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos constituie centrul și fundamentul credinței creștine”.

„Învierea nu este doar un eveniment trecut sau viitor, ci o realitate prezentă, la care credincioșii participă în mod direct”, a explicat ierarhul.

Transformare lăuntrică

Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat rolul decisiv al întâlnirii cu Hristos Cel înviat în viața Apostolilor: „Întâlnirea cu Hristos Cel înviat constituie punctul de cotitură în devenirea lor ca martori ai învierii până la marginile lumii”.

Preasfinția Sa a explicat că fiecare creștin este chemat la o transformare lăuntrică, inspirată de realitatea Învierii: „Creștinul este chemat la o înviere lăuntrică, la părăsirea păcatului și la dobândirea unei vieți noi în Hristos”.

„Mărturisirea nu se reduce la o afirmație verbală a credinței, ci presupune transfigurarea vieții”, a adăugat Episcopul Veniamin.

Mesagerii păcii

Ierarhul a îndemnat și la promovarea valorilor creștine în societate: „Ne cheamă să fim mesagerii păcii între oameni și să promovăm valorile familiei creștine în lumea dezbinată în care trăim”.

De asemenea, Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat importanța trăirii credinței prin fapte concrete: „Noi ne putem face părtași acestei stări prin rugăciune curată, prin inimă înfrântă și smerită, prin fapte de milostenie”.

„Să primim, așadar, lumina Învierii nu doar ca pe o tradiție, ci ca pe o realitate vie, care ne transformă existența și ne face, asemenea Apostolilor, mărturisitori ai Învierii și vestitori ai adevărului”, i-a îndemnat pe credincioșii eparhiei Preasfinția Sa.

Pastorala de Paști a Preasfințitului Părinte Veniamin poate fi citită integral pe site-ul eparhiei.

Foto credit: Doxologia.ro / Silviu Cluci