Întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși Supraśl 2022: Impresiile participanților români

Membrii Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români au participat, în perioada 18 – 24 iulie, la Întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși de la Supraśl, Polonia. „Sperăm ca pe viitor să întărim relațiile cu tinerii ortodocși de pretutindeni”, a transmis președintele ASCOR Iași.

Ediția de anul acesta a fost organizată sub sloganul „Mergeţi şi roadă să aduceţi” (Go and bear fruit) și a adunat tineri ortodocși din peste 20 de țări.

În deschidere, participanții s-au întâlnit cu Mitropolitul Sava al Poloniei. Pe parcursul celor șase zile au fost organizate ateliere pe diferite teme despre pace, ecologie și organizarea de evenimente pan-ortodoxe.

În program a fost integrată și o piesă de teatru despre Viața Sfintei Maria de Paris, despre care, președintele ASCOR București, Arman Ionescu, a spus că „a fost unul dintre cele mai frumoase momente”.

„Este impresionant să realizezi cât de importante sunt pentru Biserică întâlnirile pan-ortodoxe dintre tineri”, a adăugat acesta.

Prezent la eveniment, președintele ASCOR Iași, Iulian Tomeac, a vorbit despre importanța întâlnirilor despre acest fel.

„În cadrul unor astfel de întâlniri putem realiza mai bine care este moștenirea spirituală și culturală pe care o avem ca popor. De asemenea, vedem mai ușor cum putem fi naționali cu fața spre universal. Sperăm ca pe viitor să întărim relațiile cu tinerii ortodocși de pretutindeni, prin misiunea comună pe care o avem ca tineri ai Bisericii”.

„Ortodoxia nu e caracterizată nici de culoarea pielii și nici țara de proveniență. Ortodoxia înseamnă iubire față de Hristos și comunitate, iar sentimentul de apartenență alături de oamenii ce împărtășesc aceleași valori și aceeași credință cu tine este unul deosebit. Ortodoxia trece de orice graniță”, a transmis Sophia Chiriac, coordonator ASCOR Iași.

Foto credit: ASCOR Iași / Iulian Tomeac

