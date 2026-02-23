Întâlnire frățească la Piatra Neamț: Noi proiecte de colaborare cu Protopopiatul Chișinău

Un grup de clerici din cadrul Protopopiatului Chișinău a efectuat o vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, în vederea consolidării relațiilor și a inițierii unor noi proiecte de înfrățire între parohii.

În zilele de 18–19 februarie, clericii din Republica Moldova s-au întâlnit cu cei din Protopopiatul Piatra Neamț, la Parohia „Buna Vestire”.

Preoții din cele două protopopiate au discutat modalități concrete de colaborare misionară, pastorală și social-filantropică.

Părintele protopop Serafim Banari, care a condus grupul de la Chișinău, a subliniat importanța întâlnirii pentru dinamizarea misiunii în Arhiepiscopia Chișinăului: „Am realizat un schimb de experiență privind activitatea pastorală și misionară, urmând ca înfrățirile să se concretizeze nu doar la nivel instituțional, ci și la nivelul comunităților de credincioși”.

Părintele Valentin Tofan, protopop de Piatra-Neamț, a evidențiat caracterul strategic al demersului, arătând că acesta reprezintă un nou pas în proiectul comun de dezvoltare a misiunii preoțești și de asumare a identității naționale în context contemporan.

Programul a inclus vizite la mai multe parohii și mănăstiri din zona Neamțului: Nechit, Bistrița, Pângărați, Petru Vodă, Secu și Sihăstria, precum și slujirea Sfintei Liturghii la Parohia „Gara Veche” din Piatra Neamț.

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, vizita se înscrie într-un efort mai amplu al eparhiilor românești de pe ambele maluri ale Prutului de a consolida cooperarea pastorală, de a intensifica proiectele sociale și de a întări solidaritatea dintre comunități.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei