Întâlnire duhovnicească pentru studenții români de la Roma

Studenții români din anii 3 și 4 de licență și anul 2 de Master, din cadrul extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, au participat luni la o întâlnire duhovnicească alături de părintele Dragoș Pavel, Consilier al Departamentului pentru Formare Duhovnicească al Episcopiei Italiei.

Tema întâlnirii a fost „Despre duhovnicie – curs de formare duhovnicească pentru clerici”. Evenimentul a adus în discuție lucrarea duhovnicului și responsabilitatea slujirii pastorale în viața Bisericii.

Părintele Dragoș Pavel a subliniat că a fi duhovnic nu reprezintă o funcție sau o profesie oarecare, ci o lucrare a lui Dumnezeu în sufletele oamenilor.

Întâlnirea dintre om și Dumnezeu

Un duhovnic nu trebuie să vorbească ucenicilor doar din cunoștințele sau experiența acumulată, ci este necesar să o facă, în special, prin lucrarea harului lui Dumnezeu.

Totodată, părintele a afirmat că duhovnicia nu este o abordare psihologică, ci reprezintă o întâlnire vie între om și Dumnezeu.

Studenții au fost îndemnați să înțeleagă slujirea duhovnicească drept o chemare la smerenie, ascultare, jertfă și iubire sinceră față de aproapele.

Părintele Dragoș Pavel a mai evidențiat că mântuirea omului nu se poate obține de unul singur, ci cu îndrumarea duhovnicului.

