Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române s-au întâlnit cu Ministrul Federal pentru Europa, Integrare și Familie din Austria

Liderii cultelor religioase recunoscute în Austria au participat la o întâlnire cu Claudia Bauer, Ministrul Ministrul Federal pentru Europa, Integrare și Familie din această țară.

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de pr. Nicolae Dura, vicar pentru Austria al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural al aceleiași eparhii românești din diaspora.

Întâlnirea, devenită deja o tradiție pascală la Cancelaria Federală din Viena, a fost precedată de o discuție de lucru între reprezentanții comunităților religioase și ministru.

Ministrul a reafirmat sprijinul guvernului pentru ora de religie confesională și a subliniat importanța dialogului dintre stat și religii.

Claudia Bauer și-a exprimat convingerea că Austria are nevoie mai mult ca oricând de Biserici și comunități religioase ca „punți de legătură, modele și voci ale reconcilierii și speranței”.

Adresându-se reprezentanților religioși, ea a spus: „Ajungeți la oameni acolo unde politica nu poate ajunge. Aveți o voce care contează”.

Ministrul a subliniat că ceea ce unește diferitele religii și denominații creștine este încrederea comună într-un sens al vieții și convingerea că există o realitate mai mare decât omul, precum și responsabilitatea comună de a lucra pentru pace.

Foto credit: Kathpress/Paul Wuthe