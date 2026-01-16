Institutul „Sfântul Vladimir” din New York strânge fonduri pentru a publica un volum scris de Sf. Dumitru Stăniloae

Institutul „Sfântul Vladimir” din New York a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru publicarea, în limba engleză, a volumului „Viața și Învățătura Sfântului Grigorie Palama”, semnat de Sfântul Preot Dumitru Stăniloae.

Cei care doresc să sprijine financiar editarea volumului, în premieră, în limba engleză, au la dispoziție o platformă de donații găzduită de site-ul institutului.

Banii obținuți în urma vânzării tirajului cărții vor fi folosiți pentru instruirea și educația seminariștilor institutului.

În prezentarea volumului, Institutul „Sfântul Vladimir” scrie că Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae este „considerat drept cel mai influent și creativ teolog român al secolului al 20-lea, pentru contribuțiile sale importante la teologia sistematică și pentru traducerile în limba română ale Părinților Bisericii.”

O lucrare teologică de referință

Volumul „Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama” este considerat una dintre cele mai importante lucrări de teologie ortodoxă ale secolului 20.

A văzut prima dată lumina tiparului în anul 1938, la Sibiu, la Tipografia Arhidieceziană.

Cartea a fost reeditată după 1990 de mai multe ori, cea mai recentă ediție fiind cea din 2006, tipărită de Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Dumitru Stăniloae, profesor de teologie la Sibiu și la București, a fost canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2024, cu titulatura de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și cu data de cinstire în ziua de 4 octombrie.

Foto credit: Institutul „Sfântul Vladimir” din New York

