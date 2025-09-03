Institutul Cultural Român este prezent la Bookfest Chișinău cu tema „Cărțile schimbă vieți”

Institutul Cultural Român va participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, desfășurat de miercuri până duminică la centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova.

La standul ICR vor fi disponibile titluri publicate de Editura Institutului, cumpărătorii beneficiind de reduceri de 30%.

Sâmbătă, de la ora 17:30, ICR organizează o dezbatere despre rolul presei culturale în Republica Moldova, cu participarea Alionei Grati, a lui Vitalie Ciobanu și a scriitorului Iulian Ciocacu, informează un comunicat al instituției.

Ediția din acest an are loc sub sloganul „Cărțile schimbă vieți” și este organizată de Biblioteca Națională, Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea Editorilor, Camera de Comerț și Industrie și Asociația Editorilor din România.

Intrarea publicului este liberă, iar programul poate fi consultat pe www.bookfest.ro

și pe pagina oficială de Facebook a evenimentului.

Cartea care unește

Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău a debutat în anul 2016, atunci când Bookfest – cel mai important târg de carte din România – s-a extins pentru prima dată peste Prut.

Evenimentul a debutat cu ocazia Zilei Limbii Române, și a reunit editori români și moldoveni într-un spațiu comun dedicat limbii române și identității culturale.

Ediția de anul trecut a atras peste 25.000 de vizitatori în intervalul 28 august–1 septembrie, consolidându-și statutul de reper cultural cu un impact tot mai larg și cu sprijin instituțional semnificativ.

Foto credit: Basilica.ro