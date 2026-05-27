După trei ani de restaurare, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost inaugurat cu o slujbă de sfințire

După trei ani de restaurare, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a inaugurat printr-o slujbă de sfințire, oficiată de Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat semnificația momentului și importanța binecuvântării unui spațiu destinat slujirii comunității.

La ceremonie au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Alba, membri ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și oficialități din administrația locală și județeană. Între cei prezenți s-au numărat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

„Aprecierea noastră se îndreaptă către cei care, de-a lungul anilor, au contribuit la demararea acestui proiect. Și datorită lor, am început să scriem un nou capitol din istoria instituției. Totodată, transmitem mulțumiri Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Centrului de Cultură Augustin Bena al județului Alba pentru participarea la acest moment deosebit”, au transmis reprezentanții IPJ Alba pe pagina de Facebook.

Lucrările desfășurate în ultimii ani au vizat modernizarea și reabilitarea celor trei clădiri ale instituției, în cadrul unui proiect susținut din fonduri europene și naționale.

Intervențiile au inclus refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare, înlocuirea tâmplăriei și a acoperișurilor, montarea de panouri fotovoltaice și implementarea unor sisteme moderne de climatizare, securitate și protecție împotriva incendiilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei