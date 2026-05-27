Platformele digitale nu sunt proiectate suficient pentru siguranța copiilor, avertizează medicii britanici

Un raport recent al Academiei Colegiilor Regale de Medicină din Marea Britanie avertizează că mediul digital în care cresc copiii nu este construit suficient pentru protecția lor și cere măsuri care să pună siguranța minorilor în centrul dezvoltării platformelor online.

Studiul a fost transmis în cadrul consultării publice inițiate de Guvernul britanic. În prefața documentului, președinta instituției, dr. Jeanette Dickson, afirmă că puține subiecte au generat în ultimii ani un consens atât de puternic în rândul medicilor precum efectele tehnologiei asupra copiilor.

Cercetătoarea compară amploarea preocupării cu marile teme de sănătate publică din trecut și spune că această problemă „se alătură fumatului și purtării centurii de siguranță în mașină ca factor care unește profesia medicală”.

Datele prezentate în raport arată că mai mult de jumătate dintre cei 132 de medici consultați au declarat că întâlnesc cel puțin un caz pe săptămână de afectare a sănătății asociată utilizării tehnologiei și dispozitivelor digitale, iar peste o treime au spus că văd astfel de situații de mai multe ori pe săptămână.

Printre problemele semnalate se numără deteriorarea sănătății mintale, tulburări emoționale, expunerea la conținut nociv și comportamente influențate de mediul online.

Măsuri suplimentare pentru protejarea copiilor

Autorii documentului susțin că dezbaterea publică nu mai trebuie amânată în așteptarea unor dovezi absolute privind relația cauzală dintre utilizarea excesivă a ecranelor și efectele asupra copiilor.

„Există un consens covârșitor că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate dăuna copiilor și tinerilor și trebuie să spunem acest lucru fără ezitare, nu să așteptăm pasiv ca altcineva să demonstreze relația cauzală”, se arată în raport.

Pe baza acestor concluzii, medicii britanici cer măsuri suplimentare din partea autorităților britanice și susțin analizarea unor intervenții precum limitarea accesului minorilor la anumite funcții ale platformelor: restricții pentru mecanisme considerate adictive (inclusiv derularea infinită a conținutului și redarea automată), reguli mai stricte de verificare a vârstei și reducerea utilizării platformelor digitale în timpul nopții.

