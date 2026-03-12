Inspectorul școlar de religie din Bihor va vorbi într-o conferință despre impactul tehnologiei asupra dezvoltării copilului

Părintele Florin Negruțiu, inspector școlar pentru religie Bihor, va fi unul dintre vorbitorii conferinței „Copilăria digitală – impactul tehnologiei asupra dezvoltării cognitive, emoționale și a limbajului”, care va avea loc în 24 martie în Aula Magna a Universității din Oradea, informează Agerpres.

Părintele Negruțiu va aborda această temă din perspectivă creștină, urmând să vorbească despre importanța valorilor care formează caracterul unei persoane.

Ceilalți invitați sunt specialiști în domenii precum psihologia, sănătatea mintală și educația.

„Dezvoltarea accelerată a tehnologiei digitale, în ultimele decenii, a transformat profund mediul în care cresc și se dezvoltă copiii. Generațiile actuale de copii sunt adesea descrise ca fiind nativi digitali, deoarece interacționează cu dispozitivele electronice încă din primii ani de viață”.

„Deși tehnologia aduce beneficii incontestabile în plan educațional și informațional, utilizarea excesivă sau necontrolată a acesteia ridică numeroase semne de întrebare privind impactul asupra dezvoltării cognitive, emoționale și lingvistice a copiilor”, se arată în comunicatul semnat de inițiatoarea conferinței, prof. logoped Ana-Felicia Codoban-Luca.

Părinți și copii

Potrivit organizatorilor, educația copilului nu înseamnă doar asigurarea confortului sau a satisfacției imediate. Adulții au rolul principal în dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și spirituală a copilului, precum și formarea unui caracter echilibrat și responsabil.

Acest obiectiv presupune și stabilirea unor limite ferme privind utilizarea tehnologiei.

„Având în vedere că, în primii ani de viață, copiii nu dețin încă discernământul necesar pentru a lua decizii informate, adulții au responsabilitatea de a-i ghida, de a-i educa și de a le transmite valori solide”, a declarat, citat în comunicat, prof. logoped Ana-Felicia Codoban-Luca.

Evenimentul este organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Bihor și se adresează, în mod special, părinților și cadrelor didactice.

Intrarea este gratuită, iar înscrierea se face prin accesarea acestui link.

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