Au început înscrierile pentru Taberele ARC 2026: 9.000 de locuri disponibile pentru tinerii români din afara granițelor

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a deschis înscrierile pentru ediția 2026 a Taberelor ARC. Sunt așteptați 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice să participe gratuit la activități educative, culturale și recreative.

Potrivit unui comunicat de presă, înscrierile pentru cea de-a 17-a ediție a Programului de Tabere ARC se desfășoară în perioada 12–26 iunie, prin intermediul platformei dedicate, pusă la dispoziție de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Păstrarea legăturii cu România

Directorul cu atribuții de secretar de stat al DRP, Cristina-Lavinia Arnăutu, a evidențiat importanța programului pentru consolidarea legăturilor dintre noile generații și țara de origine.

„Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generații de români din diaspora și din comunitățile istorice. Aici, copiii și tinerii au șansa să descopere locuri, tradiții și experiențe care îi ajută să își înțeleagă mai bine rădăcinile și să își consolideze sentimentul apartenenței”.

„Ne dorim ca fiecare dintre ei să se simtă binevenit, să lege prietenii și să plece cu amintiri care să îl apropie de România”, a declarat directorul DRP.

Participare gratuită

Participarea la tabără este gratuită, costurile pentru cazare, masă și activitățile educative, culturale și recreative fiind acoperite prin program.

În plus, pentru participanții din diaspora și comunitățile istorice aflate în state care nu au frontieră comună cu România, cheltuielile de transport sunt decontate în limita a 600 de lei de persoană.

Pentru comunitățile istorice din țările vecine, transportul este asigurat de către DRP, cu preluare dus-întors din localitățile prevăzute în regulament.

Taberele ARC

Taberele ARC 2026 se vor desfășura în perioada 30 iunie – 1 septembrie, în serii consecutive de câte opt zile, în opt locații din țară: București, Vrancea, Neamț, Botoșani, Prahova, Harghita, Hunedoara și Cluj.

Programul include și ateliere prin care tinerii vor descoperi meșteșuguri tradiționale, tehnici de realizare a obiectelor de artizanat și elemente specifice portului popular, având astfel ocazia să cunoască mai bine istoria, geografia și patrimoniul cultural al României.

Totodată, aplicația de înscriere este deschisă și pentru tinerii care doresc să participe ca voluntari în cadrul programului. Aceștia vor avea posibilitatea să contribuie la organizarea activităților și să interacționeze cu noua generație de români din diaspora și din comunitățile istorice.

Ediția din acest an este organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Patriarhiei Române și al Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan, județul Harghita.

Foto credit: Facebook / Departamentul pentru Românii de Pretutindeni