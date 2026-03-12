Înscrierea copiilor la școală: Ce le recomandă Ministerul Educației părinților?

Ministerul Educației și Cercetării a transmis miercuri mai multe clarificări utile părinților pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

Setul de recomandări începe cu obligația părinților ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026, de a-i înscrie la școală.

Pentru înscrierea în primul an de școală este necesară o recomandare doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv, dacă părinții decid să îi înscrie la școală pentru anul școlar 2026-2027.

Actul este eliberat de către grădinița pe care o frecventează copilul sau de către Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)/Centrul Municipiului București pentru Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), în cazul în care copilul nu frecventează grădinița sau a revenit din străinătate.

Scopul recomandării este să certifice faptul că nivelul de dezvoltare al copilului este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Actul este eliberat în perioada 16-30 martie în baza unei solicitări adresate de părinți în acest sens.

Ministerul Educației a pus la dispoziție o secțiune specială cu întrebări și răspunsuri frecvente care să vină în ajutorul părinților.

Foto credit: bucurestifm.ro