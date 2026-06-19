Inițiativă umanitară în județul Buzău: Aproape 200 de persoane au donat de sânge

Aproximativ 200 de persoane au donat sânge în Campania „Donează! Gestul tău contează!”, desfășurată în prima parte a lunii iunie, la Parohia „Sfântul Gheorghe” din Nehoiu, județul Buzău.

Acțiunea face parte din campania de donare de sânge a Patriarhiei Române și este organizată cu sprijinul Protoieriei Pătârlagele, al Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și al Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău.

În cadrul acestei activități s-au implicat 215 voluntari, dintre care 188 au fost apți pentru donare. Cantitatea de sânge recoltată a fost de 85 de litri.

Patriarhia Română susține donarea de sânge

Pentru a veni în ajutorul celor care au nevoie de sânge, Patriarhia Română a lansat Campania „Donează sânge, salvează o viață!”

Inițiativa se desfășoară constant, cu sprijinul voluntarilor și în parteneriat cu centrele de transfuzie sanguină.

Campania include atât caravane mobile care ajung în parohii și campusuri, cât și prezența donatorilor la sediile centrelor de specialitate.

Pentru a putea dona, este necesar ca persoana să aibă între 18 și 60 de ani, o greutate peste 50 kg, să nu fi suferit intervenții chirurgicale recente și să nu consume alcool sau alimente grase înainte de recoltare.

O singură donare poate salva până la trei vieți.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei