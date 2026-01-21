Inimă de Părinte: Episcopia Spaniei și Portugaliei a oferit sprijin pentru copiii în dificultate

Episcopia Spaniei și Portugaliei a desfășurat în perioada iulie-noiembrie 2025 o nouă etapă a proiectului „Inimă de Părinte – dragoste pentru copiii părăsiți”.

Scopul activității a fost sprijinirea copiilor proveniți din medii defavorizate, dar și a persoanelor vulnerabile.

Acțiunea filantropică s-a realizat printr-o colaborare între Episcopia Spaniei și Portugaliei și mai multe eparhii din țară. Printre acestea se numără: Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Hușilor, Episcopia Tulcii și Episcopia Maramureșului și Sătmarului.

Rezultate concrete

Prin intermediul asociațiilor filantropice eparhiale, fondurile colectate au sprijinit sute de copii din diaspora și din țară.

În Arhiepiscopia Alba Iuliei, proiectul a asigurat o masă caldă pentru sute de copii din centrele de zi. Episcopia Hușilor a susținut atât centrele pentru copii, cât și servicii sociale destinate persoanelor vârstnice.

În eparhiile Tulcii și Maramureșului și Sătmarului, ajutorul s-a concretizat prin acordarea de burse, pachete pentru copii și sprijin pentru familiile aflate în situații dificile.

Proiectul „Inimă de Părinte – dragoste pentru copiii părăsiți” confirmă importanța unei colaborări eclesiale responsabile între românii din diaspora și cei din țară.

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