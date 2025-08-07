Serviciile medicale din Galați și Republica Moldova vor fi modernizate prin „Sănătatea fără frontiere”

Serviciile medicale din județul Galați și raionul Hîncești din Republica Moldova vor fi modernizate prin proiectul transfrontalier „Sănătatea fără frontiere”, o investiție finanțată din fonduri europene.

Potrivit Agerpres, proiectul are în vedere construirea unui corp de clădire la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, cu o nouă Cameră de Primiri Urgență și Secția de Medicină Internă. Construcția va fi realizată după cele mai moderne standarde energetice și va include saloane cu trei sau patru paturi, băi proprii, climatizare și cabinete medicale echipate.

De asemenea, vor exista investiții în ceea ce privește aparatura de nouă generație: ecografie, paturi ATI, electrocardiografe, defibrilatoare, monitoare de funcții vitale și prize de oxigen.

„Astăzi am lansat proiectul Sănătate fără frontiere, un parteneriat important pentru județul Galați și raionul Hîncești (Republica Moldova), prin care investim în infrastructura medicală, echipamente moderne și formarea personalului din sănătate, de ambele părți ale Prutului”, a declarat Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați.

„Sănătatea trebuie să cunoască granițe. Investim în infrastructură, în echipamente, dar mai ales în oameni. Este un parteneriat important, care aduce beneficii reale pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului”.

Foto credit: Freepik