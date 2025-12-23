Vă îndemn să urmați pilda viețuirii creștine, inspirați de păstorii de la Betleem, subliniază PS Vincențiu

„Vă îndemn să urmați pilda viețuirii creștine inspirați de păstorii de la Betleem”, subliniază Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, în Pastorala de Crăciun, în care vorbește despre păstori ca primii martori și mărturisitori ai venirii în lume a lui Hristos.

Preasfințitul Părinte Vincențiu amintește că singurul dintre cei patru evangheliști care vorbește despre prezența păstorilor la Nașterea Domnului este Sfântul Evanghelist Luca. Semnificația păstorilor și a turmelor de oi este una mult mai mare în istoria mântuirii.

„Turmele de oi și de capre ale păstorilor de lângă Betleem nu erau unele oarecare, aici fiind crescuți mieii care urmau să fie sacrificați la Templul din Ierusalim”.

„Legătura dintre aceste turme și jertfa Mântuitorului Iisus, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii (Ioan 1, 29), este evidentă”.

Mântuitorul Hristos și Octavian Augustus

Contextul istoric al Întrupării Domnului a fost marcat de figura dominantă a lui Octavian Augustus, cel considerat de supușii lui drept un „mântuitor” și garant al păcii imperiale.

„În această calitate a primit din partea Senatului roman titlul de Augustus, adică cel vrednic de închinare, deoarece prin politica sa a adus o schimbare în lume și a inaugurat o nouă epocă, de pace”, spune Preasfinția Sa.

În contrast cu figura autoritară a lui Octavian Augustus, istorisirea Sfântului Evanghelist Luca despre Întruparea Mântuitorului surprinde prin simplitate.

„De asemenea, prezentarea lui Iisus încă de la nașterea Sa ca Mântuitor este foarte importantă și vrea să arate că nu împăratul Octavian Augustus este mântuitorul, ci Pruncul Care S-a născut într-o iesle”.

Păstorii, primii martori ai Nașterii Domnului

Episcopul Sloboziei și Călărașilor continuă să prezinte Nașterea Domnului în lumina unui moment de mare smerenie, la care au fost martori îngerii și păstorii.

„La această prăznuire a Nașterii lui Dumnezeu pe pământ au fost invitați în primul rând îngerii din cer. Acolo au fost chemați și păstorii. Dumnezeu n-a invitat la Nașterea Sa nici regii, nici bogații lumii acesteia. Dintre toate categoriile sociale, doar păstorii au fost chemați”, subliniază ierarhul.

„Păstorii au fost primii martori ai venirii pe lume a Fiului lui Dumnezeu, deoarece ei erau oameni care se îndeletniceau cu privegherea și rugăciunea de noapte, fiind deschiși chemării lui Dumnezeu prin semnele prezenței Lui”.

Cerul și pământul saltă de bucurie

În taina Nașterii Domnului, cerul s-a unit cu pământul într-o tresăltare de bucurie. Glasul îngerilor se împletește cu cel al oamenilor și aduc cântare de slavă Mântuitorului.

„Îngerii aduc slavă lui Dumnezeu (cf. Psalmul 29, 2; Isaia 42, 12) în sensul că recunosc și laudă bunătatea și puterea Sa, care s-au manifestat prin nașterea lui Hristos. Ei pun în legătură slava lui Dumnezeu întru cele de sus cu pacea oamenilor pe pământ”, amintește Preasfințitul Părinte Vincențiu.

„Mesajul îngerilor se referă la darul păcii mesianice făcut de Dumnezeu tuturor oamenilor, binevestind pacea prin Iisus Hristos (F. Ap. 10, 36)”.

Să urmăm păstorilor

Ierarhul ne îndeamnă să primim Nașterea Domnului asemenea păstorilor și să facem în inimă locaș al păcii.

„În calitatea mea de Arhipăstor sufletesc vă îndemn să urmați pilda viețuirii creștine, inspirați de păstorii de la Betleem și prin rugăciunea de toată vremea și faptele bune, dar, mai presus, prin trezvia lăuntrică, să fim deschiși la chemarea lui Dumnezeu”.

„La praznicul Nașterii Domnului în lume să sărbătorim nașterea înlăuntrul nostru a lui Hristos, venirea lui Hristos în inima noastră, prin trăire plină de evlavie și simțire și prin cuget bisericesc”.

Pastorala de Crăciun poate fi citită integral aici.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor