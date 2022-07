Începutul Prodromiței s-a făcut cu mult înainte de a se picta: Prin rugăciunea unor generații de asceți

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și-a serbat marți hramul de vară: Cinstirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Prodromița. Preasfințitul Părinte Ieronim a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit despre istoria icoanei. „Este o icoană deosebită, pentru că începutul ei s-a făcut cu mult înainte de a se picta”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a explicat că icoana a apărut ca un rod al eforturilor spirituale ale mai multor generații de monahi din Sfântul Munte Athos.

Astfel, cu patru secole înainte de pictarea minunată a icoanei, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul, în timp ce se nevoia în pustia în care se află în prezent Schitul Prodromu, a avut o vedenie cu mulți cuvioși care o cinsteau pe Maica Domnului.

„L-a întrebat Cuviosul Marcu pe Sf. Grigorie Sinaitul: Părinte, ce va să fie această vedenie? Și i-a răspuns sfântul: Peste o vreme, în locul acesta, Sfânta Fecioară Maria va fi lăudată de mulțime de părinți”, a povestit ierarhul.

„Sf. Grigorie Sinaitul a văzut peste veacuri, pentru că, în veacul al XIX-lea, între acești sihaștri care se rugau lui Dumnezeu prin peșterile acestei zone, numită Vigla, foarte umedă și cu vânturi foarte aspre, au venit și părinți din părțile Moldovei, de la Neamțu, Părintele Nifon și Părintele Nectarie. Prin darul lui Dumnezeu, au primit inspirația și binecuvântarea să construiască acolo o lavră a românilor, să fie un loc unde să se sălășluiască cei din neamul nostru.”

Lucrarea Maicii Domnului în Biserică și în lume „este o lucrare minunată, marcată de o deosebită gingășie, de un deosebit devotament și, de aceea, și dragostea creștinilor este cu totul deosebită” a mai spus Episcopul ales al Daciei Felix.

„Dăm slavă lui Dumnezeu că lucrarea Prodromiței nu a rămas numai în interiorul zidurilor mănăstirii și Katholikonului (bisericii mari) de la Mănăstirea Prodromu de la Muntele Athos”, a adăugat Preasfinția Sa.

„A ieșit din perimetrul acesta al Muntelui Athos și iată, și la Catedrala Mântuirii Neamului, aici, la paraclis, și în alte părți din țară, a dăruit din harul icoanei sale și din puterea lui Dumnezeu care s-a pogorât asupra sa.”

„Iată, a ieșit în lume și lucrează. Prin prezența icoanei aici și în alte locuri binecuvântate simțim harul lui Dumnezeu, simțim binecuvântarea lui, simțim dragostea de mamă duhovnicească a Sfinte Fecioare Maria și purtarea ei de grijă”, a mai spus ierarhul.

Cinstirea icoanelor în Ortodoxie

La sfârșitul slujbei, Preasfinția Sa a adăugat câteva clarificări despre cinstirea icoanelor în Ortodoxie.

Icoanele „nu sunt destinația finală a venerării noastre. Venerarea noastră trece prin icoană cum trece printr-o fereastră privirea spre cer. De aceea, ele sunt povățuitoare, călăuzitoare. Ele ne conduc cu mintea, ne ajută să mergem acolo unde noi nu putem merge actualmente, nu ne putem înfățișa: în ceruri, de-a dreapta Tronului unde este Fiul lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Ieronim.

Privilegiul ortodocșilor este că în fața icoanei ei se întâlnesc cu harul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu lucrarea Maicii Domnului sau a sfinților, a adăugat ierarhul.

Cuvânt de mulțumire pentru PS Ieronim

La final, Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Ieronim, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la hramul Icoanei Maicii Domnului Prodromița.

Părintele vicar patriarhal a evocat munca de ctitorire a Așezământului Românesc de la Ierihon, desfășurată sub supravegherea ierarhului în cei 20 de ani în care a fost Reprezentantul Patriarhiei Române la Sfintele Locuri şi Superior al Sfintelor Așezăminte Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

„Noi toţi, cei care am vizitat Locurile Sfinte şi am ajuns şi la Ierihon, am putut vedea acolo construcțiile deosebite ale Așezământului românesc: biserica mare, impunătoare, căminul pentru pelerini, săli de conferinţe, două paraclise, spații administrative, toate lucrate cu multă migală şi măiestrie, care ne fac să ne simţim mândri de faptul că românii au o astfel de casă în locurile pe unde au trecut pașii Mântuitorului Hristos”, a spus Arhim. Paisie Teodorescu.

„Deci, Preasfinția Sa, care are vocație de ctitor de instituţii în afara graniţelor României, este, ca orice bun păstor, asemenea Păstorului Cel bun Evanghelie (Ioan 10, 9-16), adică are o calitate principală, şi anume aceea de dăruire de sine, de jertfelnicie”, a adăugat vicarul patriarhal, amintind că, în 5 iulie 2022, Preasfințitul Părinte Ieronim a fost ales Episcop al Daciei Felix.

Hramul Icoanei Prodromița 2022

Episcopul ales al Daciei Felix i-a avut alături în slujire marți pe Arhim. Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria Neamțului, pe Protos. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, pe slujitorii Paraclisului Catedralei Naționale și clerici din Administrația Patriarhală și de la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Anastasis a Paraclisului Catedralei Naționale și de părinți de la Mănăstirea Sihăstria Neamțului.

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromița a început la Paraclisul Catedralei Naționale în ajunul sărbătorii, cu slujba Vecerniei unite cu Litia și Utrenia, oficiată de Arhim. Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria Neamțului.

Sărbătoarea se încheie marți seară, când icoana va fi readusă din pridvorul Paraclisului în interiorul Sfântului Locaș.

Copia Icoanei Maicii Domnului – Prodromiţa de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului este o reproducere fidelă, în mărime naturală, a celei de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce priveşte pictura, cât şi ferecătura ei, spre deosebire de alte copii ale acestei icoane.

Icoana a fost pictată la atelierul Panselinos din Iaşi, de tânărul şi regretatul pictor bisericesc Vasile Doroftei, care și-a dedicat întreaga viață studiului și promovării icoanei bizantine, înfrumusețând numeroase locașuri de cult spre slava lui Dumnezeu.

Ferecătura din argint a icoanei a fost realiză în Grecia, în anul 2011 şi a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 24 octombrie 2011, la sfinţirea Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

ACTUALIZARE: Articolul a fost actualizat cu patru paragrafe care cuprind extrase din cuvântul de mulțumire adresat de Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal, Preasfințitului Părinte Ieronim.

