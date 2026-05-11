Început bun pentru primul centru de tineret al Episcopiei Sălajului: A fost pus sub ocrotirea Sfântului Nicolae

Episcopul Benedict al Sălajului a sfințit sâmbătă piatra de temelie pentru primul centru de tineret al eparhiei. A fost pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae.

La eveniment au participat autoritățile locale și județene, credincioșii din proximitate și tineri din eparhie.

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat de ce a fost ales Sfântul Ierarh Nicolae ca ocrotitor al centrului de tineret.

„Acest loc și acest proiect se cere a fi așezat sub protecția unuia care L-a slujit pe Hristos cu toată ființa sa și și-a fundamentat întreaga existență și misiune pe piatra credinței și de aceea dedicăm acest proiect Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, un sfânt cunoscut și recunoscut peste tot, chiar și în comunitățile religioase unde nu există cultul sfinților”.

Episcopul Sălajului i-a îndemnat pe tineri să fie mereu fericiți, aceasta fiind o trăsătură firească și obligatorie a tinereții duhovnicești.

„Să vă uitați la chipul Sfântului Nicolae: este chipul bucuriei. Tinerețea înseamnă bucurie. Nu se poate accepta un tânăr în Biserica Ortodoxă trist. Bucuria este un ingredient obligatoriu al Ortodoxiei — dar zic obligatoriu în sensul de resurse, în sensul de posibilitate, în sensul de a căuta în adânc, în așa fel încât să găsim conținutul efectiv, profunzimea, ceea ce ne caracterizează ca și credință”.

Centrul Sf. Nicolae

Centrul misionar de tineret „Sfântul Nicolae” este primul proiect de acest fel realizat la nivelul Episcopiei Sălajului și va funcționa ca spațiu permanent dedicat activităților catehetice, educative și recreative organizate pentru tinerii din eparhie.

Cu o capacitate totală de aproximativ 80 de locuri de cazare, viitorul centru va dispune de 20 de camere cu câte patru paturi și baie proprie, distribuite în două corpuri de clădire conectate între ele.

Ansamblul va cuprinde un paraclis pentru rugăciune și activitățile duhovnicești desfășurate în cadrul taberelor, o sală media cu o capacitate de 100 de locuri, două săli pentru ateliere și activități de grup, un birou administrativ, un cabinet medical, precum și spațiile tehnice și de depozitare necesare bunei funcționări.

