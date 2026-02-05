Încep lucrările de construcție la Centrul de îngrijiri paliative al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

Episcopia Maramureșului și Sătmarului a anunțat începerea lucrărilor de construcție la Centrul de îngriji paliative „Sf. Pantelimon” de la Satu Nou de Jos, județul Maramureș.

Scopul centrului este de a oferi sprijin, îngrijire și alinare persoanelor aflate în suferință și familiilor lor, în spiritul grijii și compasiunii creștine, a transmis Asociația „Filantropia Maramureșeană” .

Ideea de înființare a centrului de îngrijiri paliative a venit în contextul Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română.

Centrul va dispune de săli de tratament, cabinete pentru consultații, sală de mese, spații de recreere, bucătărie și un paraclis.

Susține edificarea centrului

Filantropia Maramureșeană face apel la ajutor din partea persoanelor care pot contribui la edificare centrului.

Donațiile se pot realiza în contul RO27 BTRL RONC RT04 4135 7901, deschis la Banca Transilvania.

Sursă foto: Facebook / Filantropia Maramureșeană