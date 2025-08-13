La Sâmbăta de Sus au început manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sf. Serafim cel Răbdător

Manifestările dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început luni la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov cu așezarea în raclă a sfintelor sale moaște și continuă pe tot parcursul săptămânii. Punctul culminant va fi sâmbătă, 16 august 2025, când va avea loc proclamarea oficială a canonizării sale.

Marți, Arhim. Atanasie Roman, starețul mănăstirii, și Părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, au binecuvântat o placă memorială amplasată la mormântul sfântului din cimitirul Mânăstirii de la Sâmbăta de Sus.

Au participat obștea monahală și voluntarii care pregătesc sărbătoarea hramului și ceremoniile speciale din acest an.

O pildă de urmat

„Am trăit momente de mare bucurie astăzi, la mănăstirea noastră. Ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu ca în această mănăstire să poposească Sfântul Serafim și să stea 50 de ani în rugăciune, în răbdare și fapte bune”, a spus Părintele Stareț.

Arhimandritul a adăugat că Sfântul Serafim a știut să lucreze în ogorul Mântuitorului Iisus Hristos, a știut să pună mâna pe plug și să brăzdeze în grădina Domnului, ca să-și pregătească viața pentru Împărăția lui Dumnezeu.

„Este pildă de urmat pentru noi, cei din această mănăstire și pentru cei din afara ei, pentru credincioși, prin răbdarea și smerenia sa. Este pildă de împreună-slujire, de viețuire și de răbdare și să-l avem rugător acolo, în cer, și mijlocitor înaintea Preasfintei Treimi pentru noi și pentru a noastră mântuire”, a mai spus Arhim. Atanasie Roman.

Miercuri, mănăstirea a găzduit o conferință duhovnicească în format hibrid, cu prezență fizică și online, despre viața Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător. În cadrul acesteia au fost lansate publicații dedicate sfântului de Editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului.

Din programul manifestărilor

Joi, la 09:30, moaștele noului sfânt vor fi așezate spre cinstire în biserica așezământului monahal, iar la 17:30, în comuna brașoveană Ucea de Sus, va fi pusă piatra de temelie a unui schit pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător și a Sf. Cuv. Mărt. Arsenie de la Prislop, cei doi sfinți contemporani care și-au pus amprenta spirituală asupra comunității monahale de la Sâmbăta de Sus.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului va începe cu Sfințirea Mică a apei și va continua cu Sfânta Liturghie și Taina Sf. Maslu. Slujba Privegherii pentru sărbătoarea Sf. Martiri Brâncoveni va fi oficiată începând de la ora 19:00.

Sâmbătă dimineață, la 07:00, moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător vor fi purtate în procesiune și așezate spre cinstire într-un baldachin din curtea mănăstirii. Proclamarea locală a canonizării va avea loc după Liturghie, în jurul orei 11:30.

Seria de evenimente se va încheia duminică seară cu proiecția, de la ora 17:00, a filmului documentar „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”.

Programul detaliat al manifestărilor se găsește aici.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu