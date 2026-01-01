Credincioșii din București au participat în noaptea trecerii dintre ani la slujba de la Catedrala Patriarhală, în cadrul căreia a fost citit Acatistul Mântuitorului. Rânduiala acestei slujbe a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și soborul catedralei.
Priveghere pentru sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București – 2026 | Galeria foto
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 12 iulie 2026, slujba Privegherii, la Catedrala Patriarhală, pentru sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu…
Starețul de la Darvari: Poți să nu te simți fiu, dar Domnul Se luptă pentru tine ca pentru un fiu
Protos. Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii „Schitul Darvari” din București, a explicat duminică, de hramul sfântului așezământ, de ce Hristos îl numește fiu pe slăbănogul vindecat din Capernaum și de ce îi poruncește: „Ia-ți patul tău…
Sărbătoarea Aducerii moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București: Ne-a ferit de multe primejdii, a spus PS Paisie Sinaitul
„Puterea și prezența Sfântului Cuvios Dimitrie au încurajat istoria Bisericii acestui neam, pe domnitorii, ierarhi, clericii, monahii și mulțimea credincioșilor, care găsesc mereu alinare și ajutor, rugându-se înaintea moaștelor sale”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie…
Vindecarea slăbănogului din Capernaum, lecție despre prietenie: PS Timotei Prahoveanul la Paraclisul Catedralei Naționale
Vindecarea slăbănogului din Capernaum ne oferă o lecție despre prietenie, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, duminică, la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. „Dacă la scăldătoarea Vitezda ne…
Mitropolitul Antonie al Basarabiei a fost întronizat la Chișinău: Este un nou început. Nu voi reuși de unul singur
Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat duminică la Chișinău, în prezența mai multor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a Secretarului de Stat pentru Culte Ciprian Olinici, precum și a unor înalți oficiali din Republica Moldova,…