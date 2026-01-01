Protos. Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii „Schitul Darvari” din București, a explicat duminică, de hramul sfântului așezământ, de ce Hristos îl numește fiu pe slăbănogul vindecat din Capernaum și de ce îi poruncește: „Ia-ți patul tău…