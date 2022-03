În imagini: Duminica Sfântului Grigorie Palama, la Tesalonic

Sfântul Grigorie Palama a fost sărbătorit cu fast duminică la Tesalonic, cetatea unde a păstorit ca arhiepiscop timp de doisprezece ani (1347-1359).

Mitropolitul Antim al Salonicului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din oraș, după care a urmat o procesiune pe străzile orașului cu cinstitele moaște ale Sfântului Grigorie.

Racla cu sfintele moaște a fost purtată de o mașină a armatei și însoțită de soborul slujitor, de militari și de mii de credincioși.

Sfântul Grigorie Palama are două zile de celebrare în Calendarul Ortodox. Una este Duminica a doua din Postul Sfintelor Paști (dată schimbătoare de la an la an) și a doua, 14 noiembrie, ziua trecerii la cele veșnice.

Sfântul Grigorie Palama a structurat isihasmul ca învățătură și practică a tradiției răsăritene și a fost canonizat în 1368 la Sinodul din Constantinopol pentru lupta împotriva ereticilor. El este omagiat de Patriarhia Română în 2022, în cadrul Anului comemorativ al Sfinților isihaști.

Foto credit: Mitropolia Tesalonicului