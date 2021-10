În imagini | Cum arată baldachinul Sfintei Parascheva și cine îl împodobește

Baldachinul în care au fost așezate spre închinare moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost împodobit și în acest a cu o cantitate uriașă de flori de aceeași familie bucureșteană care asigură decorațiunile florale din 2004 încoace.

Florile sunt oferite de Florentina Buștei, care are o afacere de distribuție de flori en-gros. Ea spune că nu a stat niciodată să calculeze valoarea florilor pe care le oferă în acest scop.

„Este ultimul lucru care ne interesează. Ele trebuie să fie foarte frumoase şi să folosim atât cât sunt necesare” – din dragoste pentru sfântă, explică ea într-un interviu acordat portalului Doxologia.ro.

Activitățile de decorare se desfășoară pe parcursul a trei zile. Încep la București și se finalizează la Iași, în curtea Catedralei Mitropolitane.

Cu mai mulți ani în urmă, bucureșteanca a povestit pentru presa locală ce anume a determinat-o să facă acest gest an de an: recunoștința.

„Mi s-a arătat în vis Sfânta Parascheva și mi-a spus să am foarte mare grijă de copilul pe care îl voi naște. Am respectat toate controalele și evaluările, iar pe 12 octombrie am născut o fetiță sănătoasă”, a povestit Florentina Buștei.

„După naștere am avut al doilea vis. Eram în fața Mitropoliei și nu puteam păși pentru a ajunge la sfintele moaște. Atunci am realizat că trebuie să fac ceva pentru că Dumnezeu mi-a dăruit trei copii sănătoși.”

Femeia de afaceri a sunat la Mitropolia Moldovei și Bucovinei și a spus că vrea să se ocupe de împodobirea baldachinului sfintei.

În octombrie 2004, familia și colaboratorii ei au reușit să-l împodobească pe o ploaie torențială.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva și cea cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul au fost scoase spre închinarea pelerinilor vineri dimineață. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat și măsurile de protecție sanitară în vigoare la pelerinajul din acest an.

Foto credit: Doxologia

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica