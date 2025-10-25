În fiecare cărămidă a Catedralei Naționale este amestecat sângele martirilor noștri: PS Teofil Trotușanul

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a vorbit sâmbătă seară despre Catedrala Națională ca jertfă și mărturie a poporului român: „Fiecare cărămidă, pământul și lutul din care a fost zidită sunt amestecate cu sângele martirilor noștri”, a spus ierarhul.

La Privegherea oficiată la altarul de lângă Catedrala Patriarhală în cinstea Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir, ierarhul a amintit că manifestările hramului Catedralei Patriarhale includ în acest an o sărbătoare specială: în Anul Centenar al Patriarhiei Române, avem binecuvântarea de a trăi un moment istoric – sfințirea picturii Catedralei Naționale.

Românii, popor jertfelnic și mărturisitor

Poporul român a primit, încă de la întemeierea sa, darul credinței, pe care nu s-a rușinat să o mărturisească, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Din credință, mărturisire și jertfă s-a plămădit acest popor român și din acestea trei, dragii mei, mâine va fi adus înaintea lui Dumnezeu, ca jertfă și ofrandă, un dar de mare preț”, a spus ierarhul.

„Și-am venit aici cu toții să ne bucurăm de acest dar și să-L rugăm pe Dumnezeu ca să-L primească așa cum a primit jertfa, mărturisirea și credința celor de demult.”

Părintele episcop vicar a amintit efortul Poporului lui Israel de a construi Templul lui Dumnezeu, inițial promis de Regele David, dar în cele din urmă realizat de fiul său, Regele Solomon:

„Deci, abia fiul a putut să împlinească făgăduința tatălui său”.

Un vis de secole se împlinește acum

Tot astfel, și poporul român a avut un vis de peste un secol, care se împlinește acum: construirea Catedralei Naționale.

„Iubiți credincioși, de o sută de ani, acest popor i-a făgăduit Lui Dumnezeu să înalțe o casă măreață”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Și bunicii și străbunicii noștri au adormit cu această promisiune și vis și n-au văzut casa lui Dumnezeu ridicată. Abia noi, urmașii lor, precum Solomon, am primit această șansă și binecuvântare să vedem ridicată casa Lui Dumnezeu, oferită în dar, din credință, ca o mărturisire, dar mai ales ca o jertfă.”

„De aceea se cuvine, dragii mei, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat să trăim această zi”, a adăugat ierarhul.

„Să-I mulțumim, în primul rând, pentru că ne-a binecuvântat să ne naștem în credința cea adevărată. Să-i mulțumim că ne-a dat ocazia să mărturisim această credință. Și, nu în ultimul rând, să jertfim și noi ceva pentru Dumnezeu.”

Catedrala Națională, jertfă adusă Domnului

Preasfinția Sa și-a exprimat speranța că acest dar și această jertfă adusă lui Dumnezeu, Catedrala Națională, să fie primit și Dumnezeu să-Și reverse harul asupra ei și asupra poporului român de pretutindeni.

„Așa cum s-a coborât slava lui Dumnezeu asupra Templului din Ierusalim și această slavă a petrecut acolo împreună cu poporul lui Dumnezeu, această slavă va coborî și asupra poporului lui Dumnezeu de aici, din România, și nu numai, pentru că noi îi purtăm în rugăciuni și pe toți frații noștri de pretutindeni, așa cum spunem în ecteniile slujbelor noastre”, a subliniat ierarhul.

„Deci poporul român de pretutindeni va fi prezent în rugăciune în casa lui Dumnezeu pe care I-a ridicat-o”, a mai spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Pictura în mozaic a Catedralei Naționale va fi sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Manifestările liturgice dedicate hramului Catedralei Patriarhale continuă zilele acestea și vor culmina luni, când Sfânta Liturghie în cinstea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic împreună cu Patriarhul României.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene