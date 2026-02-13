S-au împlinit opt ani de la mutarea la Domnul a lui Dobri Dobrev, supranumit „Cerșetorul pentru Hristos”

Dobri Dobrev, cunoscut drept „Cerșetorul pentru Hristos”, s-a mutat la Domnul în urmă cu opt ani, în data 13 februarie 2018. Considerat unul dintre cei mai iubiți oameni din Bulgaria, a trecut la cele veșnice la impresionanta vârstă de 103 ani.

S-a născut în data de 20 iulie 1914, în localitatea Bailovo, situată la o distanță de peste 40 de kilometri la est de Sofia. Tatăl său a murit în Primul Război Mondial, iar mama sa, Katerina, și-a crescut singură copiii.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o explozie provocată de bombardamentele asupra regiunii Sofia i-a afectat grav auzul, lăsându-l aproape surd.

O viață pentru Hristos

În anul 2000, a dat Bisericii toate bunurile sale și s-a retras într-o mică încăpere din curtea bisericii satului, închinată Sfinților Chiril și Metodie. A dus o viață simplă și smerită, care, în mod paradoxal, i-a adus o mare popularitate, fiind profund apreciat de bulgari.

Considerat un model de milostenie, parcurgea zilnic pe jos drumul dintre satul natal și Sofia, unde cerea ajutor. Deși era văzut ca un cerșetor, nu păstra nimic pentru sine, donând sumele adunate bisericilor și mănăstirilor aflate în nevoie.

Bunicul Dobri ar fi donat în total peste 60.000 de dolari (aproximativ 100.000 leva) pentru Catedrala „Alexander Nevsky” din Sofia, Biserica „Sfinții Chiril și Metodie” din Satul Bailovo și Mănăstirea Eleshnishki „Adormirea Maicii Domnului” din Estul Sofiei.

În anul 2015, viața sa a fost prezentată în documentarul „Îngerul tăcut”, ce include interviuri cu membri ai familiei, rude și apropiați.

S-a mutat la Domnul în data 13 februarie 2018. A fost înmormântat în localitatea natală, la eveniment participând și vrednicul de pomenire Patriarh Neofit al Bulgariei.

