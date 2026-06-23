Împărăția lui Dumnezeu este răsădită în inima noastră de la Botez, a subliniat Episcopul Italiei

„Împărăția Lui Dumnezeu este răsădită în inima noastră de la botez încoace. Să o facem să crească și să-i dăm spațiu să crească și să nu o înăbușim cu grijile”, a subliniat duminică Episcopul Siluan al Italiei.

Preasfințitul Părinte Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului” din Roma. Episcopul Italiei a explicat că Evanghelia despre grijile vieții nu îndeamnă la nepăsare: „Nu vă îngrijorați pentru ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca (cf. Matei 6,25)”.

Omul, părtaș al Împărăției lui Dumnezeu

Preasfinția Sa a arătat că esența mesajului evanghelic se regăsește în îndemnul Mântuitorului: „Cheia înțelesului cuvintelor acestora este chiar la sfârșitul Evangheliei: Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă”.

Ierarhul a explicat că Dumnezeu a creat omul pentru a fi părtaș Împărăției Sale și că frumusețile lumii sunt doar o pregătire pentru bunătățile veșnice.

„Domnul, prin cele ce le gustăm și le vedem cu simțurile, să ne deschidă apetitul către bunătățile cele veșnice de care Sfântul Pavel zice că ce ochiul omului n-a văzut și urechea omului n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, aceea a pregătit Dumnezeu pentru noi”.

Împărăția lui Dumnezeu însemană pace

Vorbind despre căutarea lui Dumnezeu, PS Siluan a evidențiat că nimic din această lume nu poate umple dorul profund al omului după comuniunea cu Creatorul.

„Când omul începe să se deschidă către Împărăția lui Dumnezeu, începe să caute Împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte de pe pământ, bunătățile, frumusețile de pe pământ, încep să pălească”.

„Împărăția lui Dumnezeu înseamnă pace. Dacă ai pace în inimă, trăiești liniștit, dormi liniștit, te bucuri, ești mulțumit. Dacă nu ai pace în inimă, ești în iad”.

Îngrijorarea lăsată în grija lui Dumnezeu

Episcopul Italiei i-a îndemnat pe credincioși să încredințeze lui Dumnezeu toate grijile și îngrijorările lor: „Aruncă grija ta la Dumnezeu. Nu o mai ține să te streseze, să-ți tulbure viața și existența. Arunc-o la Dumnezeu”.

„Îngrijorarea este percepută și de pruncul din pântecele mamei lui, și de pruncul care este alăptat. Îngrijorarea nu se stă cu ea la sân, ci se aduce la Maica Domnului, la un sfânt, la Domnul și se lasă acolo”, a spus la final Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, ierarhul a hirotesit un citeț și a binecuvântat un paraclisier pentru parohia gazdă. La eveniment a participat și consulul general al României la Roma, Marian Popescu. Predica Preasfințitului Părinte Siluan poate fi ascultată integral aici.

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro