Consulul General al României a anunțat Campania „DigiCopilăria” la o parohie din Roma

Lansarea campaniei „DigiCopilăria” a fost anunțată, duminică, după Sfânta Liturghie, de Marian Popescu, reprezentant al Consulatului General al României la Roma, la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului”, păstorită de părintele paroh Benedict Firulescu.

Programul zilei a început prin participarea la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Episcopul Italiei.

După slujbă, Marian Popescu, consul general, a adus la cunoștință comunității locale câteva dintre temele actuale.

Rolul familiei în educația copiilor

Consulul general a anunțat lansarea la nivelul oficiului consular a campaniei „DigiCopilăria”, care presupune analizarea rolului și influențelor, atât pozitive, cât și negative, pe care utilizarea sistemelor informatice și a rețelelor de socializare le are asupra copiilor și adolescenților.

Acest proiect a fost dedicat părinților, cu precădere, cu scopul de a avea în vedere noi elemente esențiale pentru o creștere și o educație echilibrată a copiilor.

Protecție pentru minorii de la Roma

De asemenea, în contextul vacanței școlare, Marian Popescu a subliniat necesitatea planificării din timp a călătoriilor și verificarea valabilității documentelor de călătorie românești pentru minori, în contextul pregătirilor pentru concediile de vară.

În cadrul proiectului „Ora Consulului general” sub direcția Consulatului General al României la Roma, se urmărește protecția și asistența juridică a minorilor.

În încheiere, șeful oficiului consular a adresat aprecieri pentru activitatea parohiei de promovare a spiritualității, culturii, limbii și identității românești.

Doi tineri ai comunității au primit diplome, deoarece au reprezentat parohia la ediția din această lună a „Festivalului Bucuriei”.

Foto credit: Facebook / Pr. Benedict Firulescu