PS Ignatie: Maica Domnului plânge până la sfârșitul veacurilor pentru orice suflet întristat

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Mânăstirea Mălinești din județul Vaslui, cu ocazia hramului. „Maica Domnului plânge până la sfârșitul veacurilor pentru orice suflet întristat”, a spus ierarhul.

La predică, Episcopul Hușilor a explicat de ce este numită Maica Domnului Mângăietoare în textele liturgice:

„O inimă de mamă înțelege cel mai bine suferințele și căderile, neputințele, deficiențele tuturor oamenilor. De aceea, Fecioara Maria este numită în foarte multe dintre textele liturgice ale Bisericii, Mângâietoarea, ca cea care este sârguitoare, adică grabnic ajutătoare în a sprijini pe cei ce trec prin suferințe, ca una care a experiat ce înseamnă crucea aceasta a suferinței, văzându-și răstignit Fiul pe care L-a iubit atât de mult și cu care își identifica viața”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat simbolistica praznicului: „Sărbătoarea de astăzi, Acoperământul Maicii Domnului, este cea care întrupează liturgic trăirea pe care Maica Domnului a avut-o la picioarele Crucii, și anume, ea este cea care primește în inima ei suferințele oamenilor, mângâie tristețea generată de răutatea oamenilor, de imaturitatea lor spirituală”.

„Maica Domnului, cu brațele ei întinse așa cum o vedem în icoanele dedicate sărbătorii de astăzi, plânge pentru oamenii necăjiți, se îndurerează pentru cei ce au fost atinși de tristețe și deznădejde”, a adăugat ierarhul.

În încheiere, PS Ignatie a evidențiat modul în care noi o percepem pe Maica Domnului: „Ea este mijlocitoarea și mângâietoarea noastră și de a ei ocrotire și milostivire ne bucurăm mai ales atunci când vin în viața noastră încercări”.

Foto credit: Episcopia Hușilor