PS Ignatie: Dreptul Iosif este un foarte bun exemplu de a ne încredința în mâinile lui Dumnezeu în momentele de încercare

Episcopul Ignatie al Hușilor a slujit duminică în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bilbor, județul Harghita. „Dreptul Iosif este un foarte bun exemplu de a ne încredința în mâinile lui Dumnezeu în momentele de încercare”, a subliniat ierarhul la predică.

Preasfinția Sa a vorbit despre fuga în Egipt a familiei sfinte și despre atitudinea smerită și ascultătoare a Dreptului Iosif.

„A manifestat o credință aparte, extraordinară. Ar fi putut, foarte simplu, dacă era comod și fără asumarea responsabilităților de familie, să nu dea crezare visului primit. Mai mult decât atât, dacă intrăm puțin în cutuma vremii respective, Dreptul Iosif ar fi putut avea multe motive să se îndoiască de faptul că, în privința Maicii Domnului, cea care îi era logodnică, lucrurile stau chiar în felul în care au fost prezentate”.

Conform tradiției iudaice, bărbatul și femeia care urmau să se căsătorească locuiau un an împreună în curăție, iar în acest context Maica Domnului primește de la Dumnezeu că ea a zămislit prin puterea Duhului Sfânt.

„Iosif primește încredințare de la Dumnezeu, prin înger, care îi spune că Maica Domnului a zămislit și că va naște un Fiu nu prin împreunare bărbătească, nu ca și cum i-ar fi fost infidelă, ci că această zămislire este supranaturală, greu de priceput cu rațiunea noastră. Și a acceptat acest lucru”.

Acceptarea prin credință

Episcopul Hușilor a evidențiat că multe dintre realitățile vieții depășesc capacitatea noastră de înțelegere și că ar fi bine ca acelea să fie acceptate prin credință.

„Cei care poate mai au anumite rezerve față de credință ar trebui să fie mai fideli faptului că sunt atâtea realități și aspecte dincolo de rațiune, dar nu iraționale, în viața omului, și pe care neputându-le explica, le acceptăm”.

„Omul credincios îmbină ceea ce ține de rațional și ceea ce ține dincolo de rațiune, de taină, de mister, pe care doar îl trăim”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Cine poate explica iubirea dintre doi oameni? Nu poate fi epuizată în cuvinte, oricât ne-am strădui și oricât am fi de dibaci. Nici cei doi tineri nu-și pot explica iubirea pe care o manifestă unul pentru celălalt, rămâne o taină, ceva inexprimabil, care ține dincolo de rațiune, de ceea ce am putea explica cu mintea”.

Rostul provocărilor vieții

Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat că provocările vieții ne fac pe majoritatea dintre noi să ne înfricoșăm, adunând multe frici.

„Abia după ce trecem prin anumite încercări vedem rostul a ceea ce s-a întâmplat în viața noastră”.

„Dreptul Iosif este cel care ne învață ca în momentele de încercare să avem mare încredere în Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să trăim credința cu multă profunzime și responsabilitate”, a încheiat Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Hușilor